AMERIKA VEČERAS BOMBARDUJE IRAN: Udari će biti snažni i precizni! – Potvrdio je američki ministar odbrane!

Sjedinjene Američke Države večeras pokreću snažne udare na ključne objekte u Iranu, potvrdio je američki ministar odbrane Pit Hegset. Ova najava dolazi nakon eksplicitne pretnje predsednika Donalda Trampa da će SAD „veoma snažno“ napasti iranske ciljeve ukoliko zvanični Teheran ne pristane na sporazum o okončanju sukoba.

"Snažni i precizni udari"

Obraćajući se osoblju američke Centralne vojne komande (CENTCOM) u Tampi, Hegset je naglasio da je američka vojska spremna za akciju. „Udari će biti snažni i precizni. Snažno će pogoditi Iran“, izjavio je ministar, potvrđujući da su ovi potezi direktan odgovor na odugovlačenje Irana u pregovorima sa Vašingtonom.

Tramp je ranije nagovestio mogućnost ponovnog pokretanja napada na iransku kritičnu infrastrukturu, uključujući elektrane i mostove, optužujući Teheran za opstrukciju dijaloga.

Eskalacija sukoba nakon obaranja helikoptera

Situacija je drastično eskalirala nakon što je, prema američkim tvrdnjama, iranska vojska oborila američki helikopter "Apač" u blizini Ormuskog moreuza. Kao odgovor na taj incident, američka Centralna komanda (CENTCOM) već je pokrenula seriju uzvratnih napada.

Teheran je uzvratio oštrim pretnjama i vojnim akcijama. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je dronovima napao američku Petu flotu u Bahreinu, uz upozorenje na "još oštriji odgovor" na, kako navode, američku agresiju. Takođe, pristigle su informacije o napadima na američke baze u Kuvajtu i Jordanu.

Dok svet sa zabrinutošću prati razvoj situacije, sve oči su uprte u Bliski istok, gde se večeras očekuje intenziviranje vojnih operacija koje bi mogle da promene tok sukoba između dve zemlje.

Autor: D.S.