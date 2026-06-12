Objavljena nova dokumenta o NLO: Pominju se brojne MISTERIOZNE PROMENE

Američki Pentagon objavio je danas treću grupu dokumenata koji se odnose na neidentifikovane leteće objekte (NLO), a u kojoj su 72 dokumenta i šest video zapisa od CIA, FBI, NASA i Pentagona.

Na video snimcima vide se objekti nalik kuglama na nebu. Ti dokumenti važili za poverljive do početka godine, kada je američki predsednik Donald Tramp izdao direktivu da se oni deklasifikuju.

Prva grupa dokumenata o NLO objavljena je 8. maja. Među danas objavljenim zapisima je i izveštaj FBI iz 2025. godine koji opisuje video koji je snimio građanin na severoistoku SAD i u kome se vidi svetleći objekat crvene boje kako leti iznad njegovog dvorišta.

Još jedan video koji nikada prije nije viđen prikazuje ono što su zvaničnici opisali kao "sferu nalik plazmi" koja lebdi iznad jezera na neotkrivenoj lokaciji u SAD, i koja menja oblik i sjaj dok se kreće.

Među novoobjavljenim dokumentima su i dugo skrivani dokumenti CIA o misterioznim pojavama, koji otkrivaju da je agencija okupila panel vrhunskih naučnika kako bi istražila "leteće tanjire".

The Pentagon has released a new batch of UFO files



The remaining materials can be viewed on the agency’s website. pic.twitter.com/Mqs3i1SkrQ — NEXTA (@nexta_tv) 23. мај 2026.

Mnoge slike i videozapise u saopštenju dostavili su američki državljani, a zvaničnici su napomenuli da su snimci napravljeni Ajfonima.

Zvaničnici su prethodno naznačili da će novo objavljivanje NLO dosijea uključivati ​​i nedavno deklasifikovane zapise CIA-e, koju su neki uzbunjivači optužili da igra centralnu ulogu u prikrivanju dokaza o vanzemaljskim aktivnostima.

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da objavljeni dokumenti sadrže deklasifikovane i istorijski neidentifikovane abnomalne pojave i da Ministarstvo odbrane radi na objavljivanju sledeće serije datoteka, prenosi Independent.

Dodao je i da je od objavljivanja prve grupe dokumenata o NLO, 8. maja internet stranica Ministarstva o toj temi imala više od 1,7 milijardi poseta.

Autor: S.M.