Tramp: Sa Iranom postignut fer dogovor, SAD nemaju obavezu da ulažu novac u tu zemlju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da smatra da je sa Iranom postignut "fer dogovor" za okončanje sukoba, kao i da su "smešni" navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Američke Države moraju da investiraju novac u Iran.

"Mislimo da je to fer dogovor, dobar dogovor. Ne ulažemo nikakav novac, nemamo obavezu da ulažemo bilo kakav novac u Iran. Imamo pravo na to ako želimo, ali ne ulažemo nikakav novac", rekao je Tramp novinarima na marginama samita G7 u francuskom gradu Evijan le Ben, prenosi Skaj njuz.

Iranski mediji preneli su ranije da sporazum za okončanje rata u Iranu uključuje klauzulu kojom se od SAD zahteva da predstavi planove za obnovu zemlje u vrednosti od 300 milijardi dolara (258.5 milijardi evra).

"Jedino što mi je zaista važno je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, i to je jasno i glasno rečeno. Neće ga razvijati. Neće ga kupiti. Neće ništa uraditi s tim. A ako to urade, trpeće neverovatne posledice", istakao je Tramp.

On je kazao da će Iran doživeti "pakao", ako ikada steknu nuklearno oružje, zbog čega je, kako je naveo, insistirao da se u sporazum uključi klauzula kojom se Iranu zabranjuje kupovina takvog oružja.

pročitajte još ŠTA JE TO TRAMP POTPISAO? Lideri G7 traže detalje o novom sporazumu između SAD i Irana

Tramp je kazao da je to bio njegov motiv da započne rat sa Iranom.

"To je razlog zašto sam ušao i to je razlog zašto sam pristao da potpišem", rekao je Tramp.

Američki predsednik je porekao da je želeo da pokrene promenu režima u Iranu, navodeći da ubistvo nekoliko iranskih lidera u američkim i izraelskim vazdušnim udarima tokom rata, znači da se to ipak dogodilo.

"Ne verujem u promenu režima... Godinama sam posmatrao promene režima, one nikada ne funkcionišu", zaključio je Tramp.

Autor: Marija Radić