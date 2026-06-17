Samit G7: Usvojena zajednička deklaracija o podršci Ukrajini, stabilizaciji Bliskog istoka i globalnoj ekonomiji

Lideri grupe G7 objavili su sveobuhvatnu zajedničku deklaraciju koja donosi krupne diplomatske i strateške zaokrete na globalnoj političkoj sceni. U svetlu najnovijih geopolitičkih dešavanja, šefovi država najrazvijenijih zemalja sveta potvrdili su apsolutno jedinstvo u suočavanju sa bezbednosnim krizama, stavljajući u prvi plan novi vojni zamah u Ukrajini, istorijski proboj u odnosima sa Iranom i očuvanje stabilnosti u regionu Indo-Pacifika.

U zvaničnom saopštenju, lideri G7 su izrazili nepokolebljivu podršku Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, istovremeno izražavajući solidarnost sa stanovništvom koje pati usled neprekidnih napada na kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu. G7 je odao priznanje ukrajinskim snagama za njihovu otpornost i napredak na bojnom polju tokom poslednjih meseci, naglašavajući da je u sukobu stvoren novi, ključni zamah.

Kako bi se ovaj zamah podržao i ubrzao, dogovoreno je hitno povećanje isporuka kapaciteta protivvazdušne odbrane, dodatnih sistema i presretača, kao i dalekometnog naoružanja. Pored direktne isporuke oružja, lideri su izrazili spremnost da razmotre proširenje vojnih licenci koje bi omogućile direktno povećanje domaće odbrambene proizvodnje unutar same Ukrajine. Veliki akcenat stavljen je i na energetsku otpornost zemlje, pa je na osnovu prioriteta koje su iznele ukrajinske vlasti dogovorena dodatna podrška kako bi država bezbedno prošla kroz sledeću zimu.

Na ekonomskom planu, G7 se obavezao na drastično povećanje pritiska na rusku ratnu mašineriju kroz dalje pooštravanje sankcija, sa posebnim fokusom na sektore nafte i gasa. Lideri su istakli da je ovo pravi trenutak za uvođenje dodatnih restriktivnih mera, s obzirom na to da je američki predsednik Donald Tramp uspešno obezbedio sporazum o ponovnom otvaranju strateški važnog Ormuskog moreuza, što menja globalnu energetsku računicu.Bliski istok se nalazi pred istorijskom šansom za dugoročni mir, navodi se u deklaraciji koja toplo pozdravlja objavu novog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ovaj dogovor, postignut pod snažnim vođstvom predsednika Trampa i uz pomoć zemalja posrednika, ocenjen je kao jedinstvena prilika da se Iran trajno spreči u razvoju nuklearnog oružja, ali i da se neutrališu pretnje povezane sa njegovim regionalnim i balističkim aktivnostima. G7 je potvrdio spremnost da aktivno doprinese implementaciji ovog sporazuma, čvrsto ponavljajući stav da Teheran nikada ne sme da poseduje nuklearni arsenal.

U pogledu pomorske bezbednosti, lideri su naglasili da je pravo na nesmetan tranzit bez taksi i restriktiija sam temelj međunarodne trgovine. U tom kontekstu, multinacionalna, nezavisna i odbrambena inicijativa pod vođstvom Francuske i Velike Britanije označena je kao ključni faktor koji će zaštititi trgovačke brodove, uliti sigurnost komercijalnim operaterima i obezbediti proveru i čišćenje Ormuskog moreuza od preostalih mina. Lideri su dali snažnu podršku i daljim diplomatskim pregovorima koji bi se nadovezali na memorandum koji je osigurao predsednik Tramp, uz učešće relevantnih međunarodnih partnera i Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA).

Kada je reč o regionalnim žarištima, deklaracija poziva na hitan i robustan prekid vatre u Libanu, podržavajući napore tamošnjeg rukovodstva da se postigne potpuno razoružavanje Hezbolaha i uspostavi državni monopol nad oružjem, uz odgovarajuće međunarodne bezbednosne garancije. U Gazi se najavljuje ubrzanje humanitarnih napora i rekonstrukcije, uz hitan poziv na okončanje nasilja na Zapadnoj obali. Kako bi se smanjila globalna ranjivost usled kriza u Ormuskom moreuzu, najavljeno je ubrzanje diversifikacije energetskih puteva i povećanje zaliha nafte, pri čemu se posebno računa na značajne dodatne kapacitete koje bi Kanada trebalo da isporuči svetskom tržištu u narednim godinama.Lideri G7 su još jednom podvukli važnost slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika zasnovanog na vladavini prava. U dokumentu je izraženo oštro protivljenje bilo kakvim unilateralnim pokušajima promene statusa kvo putem sile ili prisile u Istočnom i Južnom kineskom moru, kao i širom Tajvanskog moreuza, uz napomenu da se sva otvorena pitanja moraju rešavati isključivo mirnim putem i kroz dijalog.

Duboka zabrinutost izražena je povodom nuklearnih i balističkih programa Severne Koreje, a G7 je ponovio svoju posvećenost potpunoj denuklearizaciji Pjongjanga u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti UN. Od Severne Koreje je zahtevano i hitno rešavanje pitanja otetih građana, a države članice su ukazale na neophodnost zajedničkog suprotstavljanja severnokorejskim sajber-kriminalima i krađi kriptovaluta.

Na kraju, deklaracija je pozdravila samit Globalne konvergencije za rast, koji je predsednik Emanuel Makron sazvao 11. juna 2026. godine, a na kojem je učestvovala i Kina. Lideri G7 su potvrdili zajednički interes za saradnju sa drugim velikim svetskim ekonomijama kako bi se adresirali uzroci velikih i upornih globalnih ekonomskih disbalansa. Ovi diplomatski i ekonomski napori biće nastavljeni u okviru predstojećeg foruma G20, čiji će domaćin ove godine biti Sjedinjene Američke Države.

Autor: Iva Besarabić