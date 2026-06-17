'JA SAM ŠEF!' Tramp na sastanak G7 kasnio sat vremena i ispalio ovu rečenicu: Pogledajte REAKCIJU svetskih lidera (VIDEO)

Lideri zemalja, članica G7, nastavili su danas samit u francuskom gradu Evijan, a predsednik SAD Donald Tramp je jasno stavio do znanja ko je glavni.

On je stigao sa sat vremena zakašnjenja na prvu sednicu tog jutra, baš kada je francuski predsednik Emanuel Makron započeo sastanak - rekavši liderima da će Tramp stići „uskoro“ - i dok je ministar finansija Skot Besent sedeo na stolici namenjenoj lideru SAD.

Dok se kretao po prostoriji, Tramp se zaustavio na vrhu stola, okrenuo se svetskim liderima i našalio se: "Ja sam šef", što je izazvalo smeh svojih kolega.

“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 17. јун 2026.

Otišao je do svoje stolice, potapšao britanskog premijera Kira Starmera po ramenu i seo.

Tramp je zatim rekao u kameru: „Da li želite da ostanete na sastanku? Ja nemam ništa protiv“, ali su Francuzi odmah ispratili štampu.

Dok su se lideri i zvaničnici mešali u prostoriji čekajući njegov dolazak, Tramp je objavljivao na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

Trampovi šaljivi komentari su priznanje uglavnom prećutne istine na G7 o moći koju SAD imaju nad zapadnom i globalnom politikom.

Autor: Iva Besarabić