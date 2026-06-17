OSUĐENI UBICA POBEGAO TOKOM IZLETA! Policija UPOZORAVA: Ako vidite ovog čoveka, ne približavajte mu se!

U Nemačkoj, osuđeni ubica koji je služio doživotnu kaznu zatvora pobegao je tokom izleta sa pratnjom. Četrdesetdvogodišnji muškarac pobegao je u utorak popodne, a policija upozorava da može predstavljati opasnost za javnost.

Tokom nadziranog izleta, Bendžamin Frike pobegao je na svom motociklu. Pravac u kom je pobegao trenutno nije jasan. Njegovo bekstvo je počelo u utorak oko 15 časova u oblasti okruga Piene u nemačkoj pokrajini Donja Saksonija.

Policija do sada nije uspela da pronađe begunca, a sada Državna kriminalistička policija Donje Saksonije javno traga za njim. Istražitelji sumnjaju da bi Frike mogao biti u gradovima Pajne ili Kasel.

Četrdesetdvogodišnjak je pobegao na motociklu registrovanom na njegovo ime. Reč je o crno-narandžastom KTM Duke 200 sa registarskim tablicama BS-XY 46. Traženi muškarac je visok približno 1,92 metra i težak oko 130 kilograma. U utorak je nosio crnu motociklističku jaknu, crne kargo pantalone i crne cipele. Ispod jakne, Frike je nosio crnu majicu sa srebrno-zelenim logom „Metalike“. Poternice su snimljene na dan njegovog bekstva.

Državna kriminalistička policija upozorava da Frike može predstavljati „opasnost za druge“. Četrdesetdvogodišnjak služi doživotnu kaznu zatvora za ubistvo.

- Svako ko vidi čoveka ni pod kojim uslovima ne bi trebalo da mu priđe ili da razgovara sa njim - upozoravaju iz policije.

Umesto toga, svedoci treba odmah da pozovu broj za hitne slučajeve i kontaktiraju policiju ako vide Frikea ili imaju bilo kakve informacije za istražitelje.

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Autor: Marija Radić