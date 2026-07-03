AKTUELNO

Svet

EVROPSKI GRAD ZAVEJAN USRED LETA: Snažno nevreme napravilo HAOS, popaljeni svi alarmi, SVE SE BELI

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Jerome Delay ||

Nevreme je izazvalo poplave, obaralo drveće i odnosilo krovove u pojedinim područjima u Italiji, a na prevoju Stelvio u Alpima pao je sneg

Italiju, nakon toplotniog talasa, zahvatile snažne oluje praćene gradomi udarima vetra koji bi mogli da premaše 100 kilometara na čas, dok je na prevoju Stelvio u Alpima pao sneg.

Nevreme je izazvalo i poplave, obaralo drveće i odnosilo krovove na pojedinim područjima.

Meteorolozi navode da je do pogoršanja vremena došlo usled prodora hladnog fronta iz severne Evrope koji se sudario sa masom izuzetno toplog vazduha koja je prethodnih sedmica zahvatila Italiju, prenosi portal Quotidiano.

Prema prognozama, nevreme će se sa severa zemlje tokom narednih dana proširiti i na centralne i južne delove Italije, donoseći pad temperatura i osveženje, ali i rizik od ekstremnih vremenskih pojava.

Italijanske vlasti izdale su narandžasto upozorenje zbog opasnosti od oluja za veći deo Lombardije, dok je žuti meteoalarm na snazi u više regiona, uključujući Veneto, Furlaniju Julijsku krajinu, Trentino-Južni Tirol i Emiliju Romanju.

Meteorolozi upozoravaju da bi nakon kratkotrajnog zahlađenja već tokom vikenda Italiju mogao da pogodi novi talas visokih temperatura.

Autor: S.M.

#Italija

#Nevreme

#Poplave

#Sneg

#vrućina

POVEZANE VESTI

Društvo

NEVREME PARALISALO OVAJ GRAD U SRBIJI! Vetar nosi sve pred sobom, ulice POD VODOM: Automobili zarobljeni, potop na više lokacija (VIDEO)

Region

Stravično nevreme pogodilo Hrvatsku, haos u Zagrebu: Pao sneg, temperatura drastično pala (FOTO)

Društvo

Nevreme napravilo štetu: Grad veličine oraha tukao po Mačvi i Pocerini

Društvo

Stravično nevreme napravilo haos u Beogradu! Ulice pod vodom, stabla oborena: Snimci kao posle apokalipse (VIDEO)

Društvo

NEVREME ČUPALO DRVEĆE U SRBIJI: Grad na udaru strašne oluje – Ekipe hitno izašle na teren da saniraju štetu (FOTO)

Društvo

Snažno nevreme stiglo u Srbiju: Grad zabeleo krovove, duva olujni vetar, stiže nam OZBILJAN HAOS