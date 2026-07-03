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MAKRON: Nosač aviona Šarl de Gol napušta Bliski istok, vraća se u matičnu luku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Risto Bozović ||

Nosač aviona Šarl de Gol napušta područje Bliskog istoka, gde je bio raspoređen zbog rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i vraća se u svoju matičnu luku u Tulonu, saopštio je danas francuski predsednik Emanuel Makron.

Kako je on naveo u objavi na mreži X, nosač aviona se vraća s obzirom na “povoljan razvoj događaja“ koji predstavlja sporazum između Irana i SAD o prekidu neprijateljstava.

,Makron je dodao da francuska sredstva za razminiranje i njihova pratnja ostaju raspoređeni i spremni da intervenišu zajedno sa partnerima.

Šarl de Gol se trenutno nalazi u Sredozemnom moru, precizirano je iz Jelisejske palate, preneo je Figaro.
Među pomorskim sredstvima koja Francuska drži u tom području su dva trostrana lovca na mine, koja bi mogla da budu raspoređena u okviru međunarodne operacije za obezbeđivanje plovidbe u Ormuskom moreuzu koju je predložila Francuska.

“U pratnji dve fregate i aviona za pomorsku patrolu, ova sredstva su spremna da doprinesu, zajedno sa našim partnerima, potpunom obnavljanju plovidbe i garantovanju bezbednosti saobraćaja u Ormuskom moreuzu“, naveo je Makron.

On je potvrdio da Francuska ostaje potpuno mobilisana i nastaviće da prilagođava svoje resurse u skladu sa razvojem situacije i bezbednosnim potrebama u regionu.

Od potpisivanja memoranduma o razumevanju 17. juna, Vašington i Teheran vode pregovore za koje se očekuje da će trajati 60 dana, uz mogućnost produženja tog roka, u cilju trajnog okončanja rata na Bliskom istoku.

Autor: A.A.

#Bliski istok

#Emanuel Makron

#Šarl de Gol

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