SAHRANILI SINA (1), a onda je iz mrtvačnice stigao šok poziv: ODMAH DOĐITE! Dečak je preživeo nemoguće, roditeljima preti zatvor

Dramatični događaji koji se graniče sa naučnom fantastikom odigrali su se u američkoj saveznoj državi Arizoni, a u centru ove nezapamćene medicinske drame našao se osamnaestomesečni dečak Vinsent Lorenco Fiordilino.

Sve je počelo 8. februara, na dan velikog sportskog finala Superboula, kada su roditelji na samo nekoliko minuta izgubili malog Vinsenta iz vida.

U sledećem trenutku usledio je stravičan šok - dečak je pronađen u porodičnom dvorištu, kako licem okrenut ka vodi pluta u bazenu.

Prestravljeni otac je odmah izvukao sina i započeo reanimaciju po uputstvima operatera hitne službe 911. Tokom tog dramatičnog razgovora, jedan član porodice je čak javio da beba daje znake života. Na lice mesta ubrzo je stigla policija, a dete je hitno prevezeno u bolnicu bez svesti.

Lekari potpisali smrt i ignorisali puls deteta

Ono što se dešavalo u bolnici sada je predmet hitne i stroge istrage. Lekari su u zdravstvenoj ustanovi ubrzo proglasili smrt 18-mesečnog Vinsenta. Međutim, policijska dokumenta otkrivaju skandalozan podatak: pre nego što je smrt zvanično potvrđena, postojale su jasne informacije da je kod deteta bilo moguće osetiti puls.

Uprkos tim stravičnim indicijama, medicinsko osoblje je prebacilo dečaka direktno u bolničku mrtvačnicu. Nesrećno dete je među leševima provelo oko pet sati.

"Oko 20 časova dogodilo se nešto strašno - Vinsent je proglašen mrtvim. Njegovi očajni roditelji su poslati kući u neizmernoj tuzi. Ali Bog je imao druge planove", navodi se na portalu gofundme.com, gde je odmah pokrenuta humanitarna akcija za pomoć porodici.

Sudski veštak ušao u mrtvačnicu i osetio otkucaje srca

A onda, nešto posle 23:30, u kući očajnih roditelja zazvonio je telefon. Sa druge strane žice bio je glas koji nisu mogli ni da sanjaju - sudski lekar je u mrtvačnici otkrio slab rad srca kod bebe! Vinsent je zapravo bio živ. Odmah je naređen hitan transport u specijalizovanu dečiju bolnicu u Feniksu.

Prve prognoze po dolasku u novu ustanovu bile su katastrofalne. Lekari su ocenili da je Vinsentovo stanje kritično, prijavili su otkazivanje vitalnih organa i izrazili tešku sumnju na trajno oštećenje mozga.

"Rano ujutru 9. februara, oko 4 sata, lekari su upozorili porodicu da Vinsentovi organi prestaju da funkcionišu. Bubrezi, pluća i jetra otkazuju", stajalo je u prvim medicinskim izveštajima.

Čudo kakvo medicina ne pamti: Magnetna rezonanca šokirala stručnjake

Ipak, mališan je rešio da se bori. Nekoliko dana kasnije, novi detaljni pregledi doneli su vesti koje su zaprepastile lekare. Ključni sati su odlučivali o dečakovom životu, a onda je magnetna rezonanca, urađena pet dana nakon nesreće, pokazala neverovatan ishod - nema trajnog oštećenja mozga!

Na snimcima je uočeno samo blago nagnječenje koje bi, prema rečima stručnjaka, moglo da izazove privremene probleme sa ravnotežom. Presrećna porodica je saopštila da dečaka sada čeka intenzivna rehabilitacija, specijalizovana nega i dugotrajno lečenje, a roditelji su svog sina s pravom počeli da nazivaju "čudesnim detetom".

Roditeljima preti optužnica za zlostavljanje deteta?

Dok javnost u Sjedinjenim Američkim Državama sa trncima prati ovu priču, nadležni organi rade punom parom. Istraga je usmerena u dva pravca - proverava se postupanje medicinskog osoblja koje je živu bebu poslalo u mrtvačnicu, ali se pod lupom nalaze i sami roditelji.

Američke vlasti su analizirale sve okolnosti tragedije i preporučile tužilaštvu da protiv roditelja podigne optužnicu za izlaganje deteta opasnosti. Prema zvaničnim informacijama iz Policijskog departmana u Gilbertu, istražitelji su predložili podizanje krivične prijave zbog sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje deteta. Tužilaštvo okruga Marikopa trenutno češlja sve prikupljene dokaze pre donošenja konačne odluke o krivičnom gonjenju.

Autor: S.M.