'Praktično živimo u bolnici' Oglasili se roditelji dečaka povređenog u napadu krokodila

Roditelji dečaka koji je teško povređen u napadu krokodila u britanskom zoo vrtu otkrili su da njihovog trogodišnjeg sina očekuju nove operacije, kao i neizvestan i zahtevan period rehabilitacije, dok oni praktično žive u bolnici, piše danas Miror.

Dečak je već imao pet operacija, a očekuju ga još dve, naveli su roditelji.

U saopštenju objavljenom uz kampanju za prikupljanje pomoći na platformi “GoFundMe”, njegova porodica navodi da već dve nedelje “živi u bolnici”.

Dečaku su potrebne još najmanje dve intervencije, uključujući rekonstrukciju nerava na ruci, navodi se u saopštenju.

“Izuzetno smo zahvalni svima na velikodušnosti. Ne možemo dovoljno da vam zahvalimo na podršci koju ste pružili našoj porodici u ovom užasnom periodu”, napisali su roditelji.

Oni su dodali da su poslednje dve nedelje bile pune neizvesnosti i uznemirenosti.

“Ta neizvesnost i dalje traje jer još uvek ne znamo kakav će biti stepen osećaja, pokretljivosti i funkcije obe ruke, ručnih zglobova i šaka”, naveli su roditelji, dodajući da će se to znati tek kada se skinu gips i zavoji i kada njihov sin bude mogao da započne proces rehabilitacije.

Na sajtu za prikupljanje pomoći, koji je pokrenut radi podrške oporavku i rehabilitaciji dečaka, do sada je sakupljeno više od 25.000 funti.

Ta sredstva će porodici pružiti i finansijsku pomoć dok borave uz njega u bolnici.

Trogodišnji dečak teško je povređen 18. juna nakon napada krokodila u zoo vrtu u Kembridžširu, u Velikoj Britaniji, a tridesetogodišnji muškarac iz Norfolka uhapšen je zbog sumnje na pokušaj ubistva nakon što je navodno bacio dečaka u prostor sa krokodilima.

Kasnije je pušten uz kauciju, a policajci su rekli da je “procenjeno da nije sposoban za saslušanje“.

Prema navodima medija, on ima intelektualne poteškoće i bio je u poseti zoološkom vrtu u okviru kompleksa Džonsons of Old Hrst, u pratnji negovateljica.

Autor: Marija Radić