Ponovo se tresla Južna Amerika: Zemljotres pogodio Čile

Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali potresao je danas priobalno područje Čilea. Potres je zabeležen u nedelju u 17:53 časova.

Prema zvaničnim podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar ovog podrhtavanja tla lociran je u Tihom okeanu, nedaleko od obale čileanske regije Kokimbo.

Seizmolozi su utvrdili da se hipocentar zemljotresa nalazio na dubini od svega 8 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema zvaničnih izveštaja o povređenim osobama, niti o značajnijoj materijalnoj šteti.

Podsetimo, Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira, kao i glavni grad, Karakas.

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Autor: Marija Radić