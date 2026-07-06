AKTUELNO

Svet

RUTE: Ne znam šta bi moglo da natera Putina na pregovore sa Ukrajinom!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evgeniy Maloletka ||

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da ne zna šta bi moglo da natera ruskog predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto sa Ukrajinom, navodeći da je "teško ući u njegovu glavu".

Kada je reč o mirovnom procesu, za tango je potrebno dvoje. Volodimir Zelenski je spreman da sedne sa Putinom u bilo kom formatu kako bi se okončao ovaj užasan rat, ali Putin za sada to odbija - rekao je Rute na konferenciji za novinare uoči NATO samita u Ankari.

Rute je, kako piše briselski Politiko, istakao da Ukrajina nastavlja da trpi teške napade, dok istovremeno ostvaruje vojne uspehe na terenu i sve češće gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije.

Putin je spreman da žrtvuje i do 35.000 svojih ljudi, što je suludo na bojnom polju - rekao je Rute, apelujući i na ruske građane da dobro razmisle pre nego što se priključe vojsci.

U najnovijem napadu na Kijev, koji se dogodio uoči samita NATO, poginulo je najmanje 22 ljudi, a više od 90 je povređeno. Volodimir Zelenski naveo je da zbog nedostatka presretača PAC-3 Ukrajina nije uspela da obori nijednu od 20 balističkih raketa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da Rusija preferira diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini i izrazio nadu da će tim predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa uskoro obnoviti napore u pravcu mirovnih pregovora.

Zelenski bi, prema navodima zvaničnika upućenog u razgovore, trebalo da se na marginama NATO samita sastane sa Trampom, kako bi razgovarali o isporukama sistema protivvazdušne odbrane i narednim koracima za pokretanje pregovora sa Moskvom. Tramp je ranije danas izjavio i da veruje da je kraj sukoba bliži nego što se misli, navodeći da i Putin i Zelenski žele da rat bude okončan, ali da su razgovori i dalje u toku.


Autor: D.S.

#Donald Tramp

#Mark Rute

#NATO

#Rusija

#Ukrajina

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

#pregovori

POVEZANE VESTI

Svet

Rute: Samo Tramp može da natera Putina da sklopi mir

Svet

Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Svet

Rute otvoreno ismejao Putina i uputio brutalno upozorenje ruskim vojnicima: 'Ostaviće vas u blatu da umrete'

Svet

Šef NATO poslao paničnu poruku: Mi smo sledeća meta Putina - Evropa da se spremi za rat

Svet

Rute: Italija dozvolila američkim avionima korišćenje baza tokom rata sa Iranom

Svet

'AKO URADIMO OVE DVE STVARI, PUTIN VIŠE NEĆE NIKADA POKUŠATI DA NAPADNE UKRAJINU' Generalni sekretar NATO Rute uveren u takav scenario