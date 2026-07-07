NATO saveznici udružuju snage u razvoju vrhunskih svemirskih kapaciteta

U utorak (7. jula), NATO saveznici su otvorili novo poglavlje u savezničkim svemirskim operacijama, kroz multinacionalne inicijative i partnerstva za razvoj novih kapaciteta baziranih u svemiru.

Na Forumu odbrambene industrije u okviru Samita NATO-a u Ankari, osam saveznika je takođe pokrenulo novu multinacionalnu inicijativu pod nazivom HALO – Hibridne slojevite operacije Alijanse u svemiru (Hybrid Alliance Layered Operations in Space). HALO će se fokusirati na poboljšanje povezivanja i integracije suverenih vojnih satelita pod nacionalnim vlasništvom i kontrolom u umreženu mega-konstelaciju. Cilj inicijative je jačanje otpornosti i vojne prednosti Alijanse u svemiru, što će omogućiti komunikaciju visokih brzina, obaveštajni rad i praćenje projektila. Na ovaj način prevazići će se finansijska, vremenska i prostorna ograničenja pojedinačnih nacionalnih satelitskih flota.

Na Forumu je nekoliko saveznika takođe najavilo značajne doprinose odbrani u svemiru i iz svemira. Kanada je postala 15. članica multinacionalne inicijative NATO-a STARLIFT, koja istražuje načine za razvoj mreže lansirnih kapaciteta koji će pomoći saveznicima da u kratkom roku lansiraju opremu sa kosmodroma širom Alijanse. Ovo će podstaći sposobnost NATO-a da brže reaguje na pretnje iz svemira. Nemačka kompanija Isar Aerospace takođe je potpisala ugovor sa kanadskom kompanijom Maritime Launch Services kako bi osigurala pristup lansirnoj infrastrukturi i uslugama na kosmodromu Nova Škotska (Spaceport Nova Scotia) i unapredila svoju spremnost za orbitalna lansiranja.

Španija je postala 19. zemlja koja se pridružila inicijativi Stalni nadzor Alijanse iz svemira (APSS – Alliance Persistent Surveillance from Space), što predstavlja najveću multinacionalnu investiciju u svemirske kapacitete u istoriji NATO-a. Španija će doprineti povećanjem nadzora obala putem snimaka sa svojih satelita iz konstelacije „Atlantik” (Atlantic Constellation).

Nakon uspeha prvobitnog satelita za posmatranje Zemlje IMECE, Turska je najavila ambiciozan plan za razvoj još dva satelita visoke rezolucije kako bi dopunila robusne svemirske kapacitete u regionu. Ovo dolazi kao dodatak investicijama u satelite u niskoj orbiti za vojne komunikacije i razvoju radarskih sistema za rano upozoravanje, što će pomoći da Turska ostane povezana i bezbedna na bojnom polju.