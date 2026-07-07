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NATO najavio novi AWACS sistem: 11 saveznika zajednički nabavlja avione Saab GlobalEye

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Hussein Malla ||

Tokom Foruma odbrambene industrije u okviru Samita NATO-a u Ankari u utorak (7. jula 2026. godine), 11 saveznika najavilo je zajedničku nabavku aviona Saab GlobalEye kao novog NATO sistema za vazdušno rano osmatranje i kontrolu (AWACS).

Ova odluka predstavlja značajan korak u modernizaciji NATO kapaciteta za nadzor iz vazduha i rano upozoravanje, zamenjujući deo zastarele flote Alijanse aviona Boeing E-3.

Sistem GlobalEye obezbediće napredni, višedomenski nadzor u vazdušnom prostoru, na kopnu i moru sa jedinstvene platforme. On će omogućiti poboljšano detektovanje i praćenje složenih pretnji, uključujući rojeve dronova, balističke i krstareće rakete. Ovaj avion će ojačati situacionu svest NATO-a i pružiti podršku operacijama.

Projekat je primer bliske transatlantske industrijske saradnje, gde evropska i kanadska industrija imaju vodeću ulogu, uz važan doprinos kompanija iz SAD. Paralelno sa tim, osam saveznika je takođe pokrenulo novi kooperativni projekat za uvođenje kapaciteta za rano upozoravanje iz vazduha kako bi zadovoljili svoje nacionalne potrebe.

Novi NATO sistem za vazdušno rano osmatranje i kontrolu nalazi se među mnogim operativnim i industrijskim obavezama koje se predstavljaju na Samitu u Ankari, što demonstrira konkretan napredak u jačanju NATO odvraćanja i odbrane.

Jedanaest saveznika ove koalicije su Belgija, Kanada, Danska, Nemačka, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Rumunija i Švedska.

#AWACS

#Saab GlobalEye

#sistem

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