Tramp najavio ukidanje sankcija Turskoj: Erdogan je veliki i poštovan lider

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Vašington ukinuti sankcije uvedene Turskoj na osnovu zakona CAATSA, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada.

Tramp je novinarima, na početku bilateralnog sastanka sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom održanog na marginama ovogodišnjeg samita NATO u Ankari, rekao da Sjedinjene Američke Države ne žele da uvode sankcije prijateljskim državama.

"Ukinućemo sankcije. Ne želimo da uvodimo sankcije prijateljima. To je veoma jednostavno. Ima mnogo onih kojima možemo da uvedemo sankcije, i to činimo, ali ne želimo da sankcionišemo prijatelje", rekao je Tramp.

Američki predsednik je ocenio da je Erdogan "veliki i poštovan lider širom sveta", dodajući da je pod njegovim vođstvom Turska postala veoma moćna vojna sila sa kojom se mora računati. Tramp je istakao da su on i turski predsednik zadržali dobru komunikaciju još od njegovog prvog mandata, kao i da ima veliko poštovanje prema njemu, što je, kako kaže, u interesu obe države.

Odbacujući zabrinutost zbog turske kupovine ruskog sistema S-400, koji je godinama bio glavna prepreka za učešće Ankare u programu F-35, Tramp je ocenio da su odnosi dve zemlje "verovatno bolji nego ikada".

Govoreći o programu borbenih aviona F-35, Tramp je rekao da će svakako razmotriti obnovu njihove prodaje Ankari, uz konstataciju da je Turska "mnogo lojalnija od drugih zemalja".

Sjedinjene Američke Države uvele su 2020. godine sankcije Turskoj na osnovu Zakona o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA), nakon što je Ankara nabavila ruski protivvazdušni raketni sistem S-400. Iako je najavio ukidanje mera, prema američkom zakonodavstvu predsednik ne može trajno da ukine sankcije uvedene na osnovu ovog zakona bez sprovođenja odgovarajućih procedura u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država.

Autor: D.S.