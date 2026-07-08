Tramp ima novu želju za preuređenje Bele kuće: Ovaj detalj će koštati 6 miliona dolara

Još jedna promena očekuje kompleks Bele kuće. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je počela izgradnja novog prostora za sletanje predsedničkog helikoptera Marine One, nakon što su najnoviji predsednički helikopteri više puta oštetili Južni travnjak prilikom sletanja.

Tramp je naveo da će kompanija "Sikorsky" finansirati izgradnju novog heliodroma u iznosu do šest miliona dolara, preneo je portal Mandatory.

Govoreći iz Ovalnog kabineta u ponedeljak, uoči odlaska na Samit NATO Tramp je rekao da je ideja o izgradnji novog heliodroma potekla od njega.

Potvrdio je da će projekat koštati između pet i šest miliona dolara. Prema njegovim rečima, na novoj sletnoj površini biće uklesan pečat Bele kuće u granitu. Objasnio je da su novi predsednički helikopteri tipa "VH-92A Patriot" znatno snažniji od starijih letelica iz flote Marine One, zbog čega Južni travnjak više nije pogodan za redovna sletanja.

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Tramp je rekao da je sila izduvnih gasova usmerenih nadole toliko jaka da ne samo što menja boju trave, već je, kako je rekao, "čupa iz korena".

Podsećajući se jednog od prvih sletanja, izjavio je da je nakon njega polovina travnjaka završila razbacana ispred Ovalnog kabineta.

Kako je naveo, vojni zvaničnici su u početku razmatrali mogućnost da se za sletanja u Beloj kući i dalje koriste stariji helikopteri. Međutim, Tramp je rekao da je umesto toga predložio izgradnju posebnog heliodroma, nakon što je upitao:

"Da li je iko ikada razmišljao o tome da se napravi heliodrom?"

Predsednik SAD takođe je ukazao na sopstveno iskustvo. Rekao je da je tokom godina posedovao nekoliko helikoptera Sikorski i da je imao heliodrome na više objekata. Opisao je novu strukturu kao više od puke betonske ploče.

Tramp je dodao da će uključivati granitni predsednički pečat i da će je graditi "neki od najtalentovanijih ljudi" koji se bave kamenorezom. Predsednik je dalje izjavio da bi se prostor mogao koristiti i za konferencije i druge događaje u Beloj kući kada helikopteri ne sleću tamo.

Tramp je tvrdio da je Sikorski pristao da pokrije celokupne troškove jer se kompanija "osećala pomalo krivom" zbog uticaja helikoptera na travnjak. Ova objava dolazi nakon nekoliko drugih projekata renoviranja Bele kuće, uključujući novu balsku dvoranu i izmene u ružičnjaku.

Autor: D.B.