SAD obustavile napade na Iran, diplomatija u prvom planu, ali su udari mogući po potrebi

Američka vojska je obustavila napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo da ih nastavi, javlja CNN, pozivajući se na izvore.

Nekoliko zvaničnika SAD je reklo američkoj televiziji da su u toku pripreme za moguće napade ako bude potrebe, ali da je diplomatija za sada prioritet. Prema izvoru, SAD namerno pokreću udare, a zatim prave pauze kako bi izbegle eskalaciju sukoba.

Ranije danas, na američkom brodu "Abraham Linkoln" stacioniranom u Arapskom moru, posade su natovarile borbene avione naoružanjem, a piloti su vežbali pripreme za eventualne napade.

Izvori tvrde i da američka vojska navodno nije napala teritoriju Irana tokom noći, uprkos izveštajima lokalnih medija o eksplozijama u Bušeru, Konaraku i Čogadaku. U četvrtak uveče, Vašington je napao jug i sever Irana.

Prema podacima Centralne komande (CENTCOM), vojska je pogodila približno 90 meta.

Prema rečima američkog predsednika Donalda Trampa, napadi su bili odgovor na akcije Teherana protiv komercijalnih brodova u Ormuskom moreuzu. On je zapretio eskalacijom udara ako se takav incident ponovi.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je napade ozbiljnim kršenjem potpisanog memoranduma o razumevanju. Iranska revolucionarna garda (IRCG) je saopštila da je juče pokrenula raketni napad na američki komandni centar na Bliskom istoku i vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u Jordanu.

Autor: D.S.