Sprema se novi udar na Iran? Tramp ne ide kod sina na svadbu, vojnici otkazali sve planove za praznike

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa priprema novu rundu mogućih vojnih udara na Iran, uprkos nastavku diplomatskih pregovora, dok konačna odluka o napadima još nije doneta, prenosi danas CBS news, pozivajući se na izvore upoznate sa planovima administracije.

Prema navodima izvora, pojedini pripadnici američke vojske i obaveštajnih službi otkazali su svoje planove za predstojeći praznični vikend povodom američkog Dana sećanja, zbog mogućnosti izvođenja vojnih udara.



Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je na društvenim mrežama da zbog "državnih obaveza" neće prisustvovati venčanju svog sina Donalda Trampa Mlađeg tokom vikenda i da će se vratiti u Belu kuću umesto da praznike provede na svom golf imanju u Nju Džerziju.



Kako navodi CBS, američki odbrambeni i obaveštajni zvaničnici počeli su da ažuriraju spiskove za hitan povratak osoblja u američkim bazama u inostranstvu, dok se deo trupa izmešta sa Bliskog istoka u okviru nastojanja da se smanji američko vojno prisustvo u regionu zbog straha od moguće iranske odmazde.

Portparolka Bele kuće Ana Keli izjavila je za CBS da je Tramp "jasno postavio crvene linije" i da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje niti da zadrži obogaćeni uranijum.

"Predsednik u svakom trenutku razmatra sve opcije, a posao Pentagona je da bude spreman da sprovede svaku odluku vrhovnog komandanta", rekla je Keli.

Ona je dodala da je Tramp jasno upozorio na posledice ukoliko Iran ne pristane na sporazum.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) prethodno je upozorio da bi svaki novi napad SAD ili Izraela mogao da proširi sukob izvan Bliskog istoka i zapretio "razornim udarima na mestima koja neprijatelji ne mogu ni da zamisle".

Teheran trenutno razmatra najnoviji američki predlog za mogući sporazum kojim bi bio okončan skoro tromesečni sukob koji je uzdrmao energetska tržišta i doveo do rasta cena goriva.

Prema navodima izvora CBS-a, američki predlog prosleđen je Iranu u sredu, uz upozorenje da bi odbijanje, kako je navedeno, "konačne ponude" dovelo do nastavka vojnih udara.

I Aksios je sinoć objavio, pozivajući se na izvore koji su direktno razgovarali sa Trampom, da predsednik SAD ozbiljno razmatra pokretanje novih udara na Iran, ukoliko ne dođe do proboja u pregovorima u poslednjem trenutku.

Dva američka zvaničnika rekla su za Aksios da je Tramp juče ujutro sazvao sastanak sa svojim višim timom za nacionalnu bezbednost o ratu sa Iranom.

Nekoliko sati nakon sastanka, Bela kuća je objavila promenu Trampovog rasporeda za vikend.

"Osećam da je važno da ostanem u Vašingtonu, u Beloj kući tokom ovog važnog perioda", rekao je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Izvor blizak Trampu i drugi izvor upoznat sa situacijom rekli su da je američki predsednik postajao sve frustriraniji zbog pregovora sa Iranom u poslednjih nekoliko dana.

Izvori bliski pregovorima naveli su da i dalje veruju da postoji mogućnost u naredna 24 sata za neku vrstu proboja u pregovorima, dok su dva izvora upoznata sa Trampovim razmišljanjem rekla da on deluje sklon da nastavi sa vojnom akcijom ukoliko se u razgovorima ne dogodi nešto neočekivano.

Američki zvaničnik koji je upoznat sa diplomatskim naporima opisao je pregovore sa Iranom kao "mučne", navodeći da se nacrti predloga o okončanju rata "svakodnevno razmenjuju" bez većeg napretka.

Autor: S.M.