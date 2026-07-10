Drama 'boinga' sa više od 160 ljudi! Pogledajte kako je u momentu počeo užas: Čekali smo da eksplodira

Avion Er Kanade skrenuo je sa piste na aerodromu u Montrealu nakon sletanja, ali nije bilo povređenih, saopštili su zvaničnici aviokompanije.

Kako prenosi kanadski CBC, zvaničnici Er Kanade u imejl saopštenju naveli su da je let AC774 koji je stigao iz Los Anđelesa napustio rulnu stazu nakon sletanja.

"Nije bilo povređenih", navodi se u saopštenju.

Avion Boing 737 Maks, sa 156 putnika i šest članova posade, normalno je sleteo, ali je "pretrpeo izlet sa piste i išao kroz travu prilikom izlaska sa glavne piste". Svi putnici i posada napustili su potom avion i prevezli se do terminala autobusima. Pojedini putnici sa leta, prenosi CBC, rekli su da je to iskustvo bilo potresno.

Air Canada Boeing 737 MAX 8 veered off the taxiway after landing at Montreal Airport on Thursday, coming to a stop on the grass. ADS-B data indicates that the aircraft landed on runway 06L and at a ground speed of 55 knots the aircraft vacated the runway via taxiway B3. It… pic.twitter.com/1etEZN1VBc — Track Global (@Trackglobe) 10. јул 2026.

"Išli smo veoma brzo i odjednom se osetio jak miris dima. Sledeće čega se sećam je da smo se prevrtali po travi. Dim, prljavština i trava bili su pravo ispred mog prozora, tako da nisam mogla da vidim napolje. Nismo znali da li će eksplodirati", rekla je Barbara Edelston Peterson, jedna od putnica, dodajući da su putnici bili zaglavljeni u avionu oko tri sata pre nego što su mogli da se iskrcaju.

Avio-prevoznik je saopštio da pokreće detaljnu istragu o incidentu i da će sarađivati sa nadležnim organima kako bi utvrdio uzrok incidenta.

Boing 737 Maks je na globalnom nivou bio prizemljen od marta 2019. do kraja 2020. godine, nakon dve tragične nesreće. Uzrok je bila greška softverskog sistema MCAS koji je automatski obarao nos aviona, a piloti o njegovom radu nisu bili obavešteni.

Autor: D.S.