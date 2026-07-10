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UŽAS: Prijatelj mu ubacio kompresor u zadnjicu, mladiću (24) od jačine vazduha eksplodiralo debelo crevo

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pink.rs/AI ||

UŽAS U SERVISU: Prijatelj mu ubacio kompresor u zadnjicu, mladiću (24) od jačine vazduha eksplodiralo debelo crevo Nesvakidašnja i tragična nesreća dogodila se kada je dvadesetčetvorogodišnji mladić izgubio život nakon što se neslana šala njegovog prijatelja završila kobno.

Detalji tragedije

Stradao je Jogiš (24), koji je došao u servis kako bi oprao svoj motor. Dok je čekao, njegov prijatelj Murali, zaposlen u tom servisu, započeo je igru snažnim električnim duvačem vazduha (kompresorom) koji se koristi za sušenje vozila.

Igra, koja je isprva delovala bezazleno dok je vazduh bio usmeren ka licu i leđima, ubrzo je prerasla u ozbiljan incident. Prema navodima istrage, Murali je mlaznicu uređaja usmerio ka rektumu svog prijatelja i pod visokim pritiskom ubacio vazduh, što je izazvalo teške unutrašnje povrede.

Fatalne posledice

Mladić je gotovo odmah kolabirao usled udara pod visokim pritiskom, koji je prouzrokovao ozbiljna oštećenja creva i drugih unutrašnjih organa. Iako je hitno prevezen u bolnicu i podvrgnut operaciji, njegovo zdravstveno stanje nastavilo je da se pogoršava, a nekoliko dana kasnije podlegao je povredama.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko naizgled bezazlene šale mogu imati kobne posledice kada se koriste industrijski uređaji koji razvijaju veliki pritisak. Nadležni organi ispituju sve okolnosti ove tragedije i utvrđuju odgovornost učesnika.

Stradao je Jogiš (24), koji je došao u servis kako bi oprao svoj motor. Dok je čekao, njegov prijatelj Murali, zaposlen u tom servisu, započeo je igru snažnim električnim duvačem vazduha (kompresorom) koji se koristi za sušenje vozila.

Igra, koja je isprva delovala bezazleno dok je vazduh bio usmeren ka licu i leđima, ubrzo je prerasla u ozbiljan incident. Prema navodima istrage, Murali je mlaznicu uređaja usmerio ka rektumu svog prijatelja i pod visokim pritiskom ubacio vazduh, što je izazvalo teške unutrašnje povrede.

Fatalne posledice

Mladić je gotovo odmah kolabirao usled udara pod visokim pritiskom, koji je prouzrokovao ozbiljna oštećenja creva i drugih unutrašnjih organa. Iako je hitno prevezen u bolnicu i podvrgnut operaciji, njegovo zdravstveno stanje nastavilo je da se pogoršava, a nekoliko dana kasnije podlegao je povredama.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko naizgled bezazlene šale mogu imati kobne posledice kada se koriste industrijski uređaji koji razvijaju veliki pritisak. Nadležni organi ispituju sve okolnosti ove tragedije i utvrđuju odgovornost učesnika.

Autor: D.S.

#Nesreća

#Smrt

#Tragedija

#kompresor

#povrede

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