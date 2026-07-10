Oskrnavljeno oko 150 grobova sovjetskih vojnika u Holandiji

Oko 150 nadgrobnih spomenika sovjetskih vojnika oskrnavljeno je na memorijalnom kompleksu "Sovjetsko polje slave" kod holandskog grada Lesdena, saopštio je danas Fond "Sovjetsko polje slave", koji brine o tom memorijalnom kompleksu.

"Sa velikim zaprepašćenjem Fond 'Sovjetsko polje slave' saznao je za skrnavljenje oko 150 nadgrobnih spomenika na sovjetskom vojnom groblju", navodi se u saopštenju fonda dostavljenom RIA Novostima.

Iz fonda su istakli da su ogorčeni tim činom vandalizma, koji predstavlja, kako su naveli, potpuno nepoštovanje prema poginulima.

"Ovaj incident ni na koji način neće promeniti našu misiju", saopštio je fond, navodeći da će nastaviti rad na očuvanju sećanja na stradale vojnike.

Prethodno je direktor fonda "Sovjetsko polje slave" Remko Rejding izjavio za RIA Novosti da su nepoznate osobe oskrnavile grobove sovjetskih vojnika na memorijalnom kompleksu kod Lesdena.

Holandska policija pokrenula je istragu povodom incidenta.

Memorijalni kompleks "Sovjetsko polje slave" kod Lesdena otvoren je 18. novembra 1948. godine.

Na tom mestu sahranjeno je 865 sovjetskih vojnika poginulih u Holandiji tokom Drugog svetskog rata.

Fond "Sovjetsko polje slave", koji se bavi održavanjem i unapređenjem stanja memorijalnog kompleksa, osnovan je 29. januara 2010. godine.

Autor: D.B.