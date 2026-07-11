Evakuisano skoro 2 miliona ljudi: Tajfun Bavi ruši sve pred sobom u Kini

U Kini je danas evakuisano više od 1,8 miliona ljudi dok se tajfun Bavi kretao ka velikom istočnom gradu Vendžouu, nakon što je pogodio južni japanski lanac ostrva Sakišima obilnom kišom i silovitim vetrovima, i okrznuo severni Tajvan, javlja Reuters.

Iako Bavi nastavlja da usporava i slabi na svom severozapadnom putu preko hladnijih mora, tajfun je i dalje snažan rizik zbog same količine vlage koju nosi u svojim kišnim pojasima, čija je veličina od kraja do kraja približna teritoriji Francuske.

Bavi je imao maksimalne stalne vetrove od 144 kilometra na sat, što je ekvivalent kategoriji 1 na Safir-Simpsonovoj skali uraganskih vetrova, i nalazio se oko 200 kilometara (124 milje) jugoistočno od Venlinga u istočnoj provinciji Džeđang od 08:08 po GMT-u, saopštio je Nacionalni meteorološki centar.

Predviđa se da će Bavi pogoditi kopno u blizini Vendžoua, doma za oko 10 miliona ljudi, rano u nedelju.

Državni mediji su preneli da je više od 1,7 miliona ljudi evakuisano širom provincije Džeđang, gde se Vendžou nalazi, i više od 100.000 u susednoj provinciji Fuđijan.

"Malo sam zabrinut, ali mislim da će biti u redu. Prolazili smo kroz tajfune i ranije. Preguraćemo ovo", rekao je stanovnik Vendžoua Huang Singhuan (50), koji je izašao da kupi namirnice na tradicionalnoj piazzi pre nego što se zatvori uoči tajfuna.

Huang je rekao da je njegova porodica napravila zalihe vode za oko dva do tri dana.

"Mislim da su zalihe sada dobro obezbeđene. Nema potrebe za panikom ili gomilanjem velikih količina hrane i drugih potrepština", dodao je on.

Dok Japan i Tajvan do sada nisu prijavili smrtne slučajeve od tajfuna, 17 ljudi je poginulo na Filipinima zbog obilnih kiša koje je doneo pojačan jugozapadni monsun, pogoršan uticajem Bavija, piše Reuters.

Vatrogasna služba Tajvana saopštila bi da je 87 ljudi povređeno, uglavnom usled padova sa motocikala ili bicikala, kao i zbog padova pešaka ili udaraca predmeta.

Tajvan pošteđen najgoreg udara Bavija

Na Tajvanu je vlada evakuisala više od 14.000 ljudi, uglavnom iz planinskih predela, dok je ostrvo obustavilo rad zbog približavanja Bavija sa severa.

Iako Bavi nije pogodio kopno na Tajvanu, vlada je preduzela mere opreza kako bi sprečila gubitak života, s obzirom na prognoze o skoro 1 metru (3 stope) kiše u nekim oblastima.

Većina evakuisanih bila je u oblastima na severu i istoku, pri čemu je otkazano 920 međunarodnih letova, što je praktično zatvorilo glavni međunarodni aerodrom na Tajvanu u Taojuanu, nadomak glavnog grada Tajpeja, kao i svih 282 domaćih letova.

Skoro svi gradovi i okruzi širom Tajvana proglasili su neradni dan zbog tajfuna za subotu, zatvarajući sve kancelarije i škole koje su eventualno bile otvorene tokom vikenda, iako su u Tajpeju neki restorani i prodavnice ostali otvoreni.

Glavna brza železnička linija sever-jug takođe je nastavila da saobraća, ali sa smanjenim brojem polazaka.

U centru Tajpeja neki ljudi su i dalje bili na ulicama po naletima vetra i kiše.

"U redu je, nije tako strašno", rekao je Jeh Mao-hsiung (68), koji je izašao u jutarnju šetnju sa svojim psom. "Samo ima malo više vetra".

Ali u četvrti Beitou u Tajpeju, u podnožju planina koje okružuju grad, udari vetra od oko 100 kilometara na sat obarali su drveće i podigli nivo reka.

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Autor: Marija Radić