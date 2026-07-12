IRAN OBJAVIO 'SPISAK ZA ODSTREL': Tramp, Makron, Meloni i Netanjahu mete osvete zbog smrti Hamneija!

Svet je u šoku nakon što je iranski ultrakonzervativni dnevni list "Hamšahri" objavio zastrašujući infografik sa imenima svetskih lidera koji su, prema tvrdnjama te zemlje, označeni kao mete za "neizbežnu osvetu" zbog smrti vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

Smrt nekadašnjeg iranskog lidera u izraelsko-američkom napadu 28. februara pokrenula je talas pretnji iz Teherana. Njegov naslednik, aktuelni vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, u pisanoj poruci bio je brutalan: "Ti kriminalci, čija se imena nalaze na spisku, odneće u grob želju da mirno umru u svojim krevetima".

Ko se sve nalazi na crnoj listi?

Iako zvanična poruka novog vođe nije sadržala konkretna imena, list "Hamšahri", koji izdaje gradska uprava Teherana, objavio je infografik sa čak 13 fotografija visokih zvaničnika. Na spisku se, pored američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nalaze i vodeće figure zapadne politike:

- Marko Rubio, američki državni sekretar

- Emanuel Makron, predsednik Francuske

- Đorđa Meloni, premijerka Italije

- Fridrih Merc, nemački kancelar

- Kir Starmer, britanski premijer na odlasku

Razlog za gnev: "Saučesništvo" Evrope

Iran evropske lidere vidi kao saučesnike, jer tvrde da nisu osudili napade na iransku teritoriju, već su dozvolili prelete američkih vojnih aviona kroz svoj vazdušni prostor. Iako se ovaj spisak nije našao u štampanom izdanju "Hamšahrija", njegova objava na internetu izazvala je veliku uznemirenost na međunarodnoj sceni.



Autor: D.S.