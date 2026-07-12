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Tramp poručio: Ormuski moreuz je otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, uprkos nastavku međusobnih napada između SAD i Irana.

Tramp je to rekao u intervjuu za televiziju NBC.

I Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je Ormuski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem.

U saopštenju, objavljenom na platformi Iks, navodi se da su američke snage pozicionirane i spremne da obezbede da plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje ostane slobodna uprkos, kako se navodi, "neopravdanoj iranskoj agresiji, uznemiravanju, pretnjama i proizvoljnim izjavama".

Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair

"Iran ne kontroliše moreuz. Saobraćaj se odvija bez problema", tvrdi CENTCOM.

S druge strane, Teheran je u međuvremenu danas saopštio da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuski moreuz zbog, kako je naveo, "nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu".

Iranska Uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz navela je u saopštenju da će svi zahtevi za prolazak biti razmotreni u skladu sa rasporedom, a neophodne dozvole izdate čim se uspostave stabilnost i mir, prenela je Al Džazira.

Ormuski moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arapskim morem, predstavlja jednu od najvažnijih svetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa.

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Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

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#pomorski saobraćaj

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