Tramp poručio: Ormuski moreuz je otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, uprkos nastavku međusobnih napada između SAD i Irana.

Tramp je to rekao u intervjuu za televiziju NBC.

I Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je Ormuski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem.

U saopštenju, objavljenom na platformi Iks, navodi se da su američke snage pozicionirane i spremne da obezbede da plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje ostane slobodna uprkos, kako se navodi, "neopravdanoj iranskoj agresiji, uznemiravanju, pretnjama i proizvoljnim izjavama".

"Iran ne kontroliše moreuz. Saobraćaj se odvija bez problema", tvrdi CENTCOM.

S druge strane, Teheran je u međuvremenu danas saopštio da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuski moreuz zbog, kako je naveo, "nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu".

Iranska Uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz navela je u saopštenju da će svi zahtevi za prolazak biti razmotreni u skladu sa rasporedom, a neophodne dozvole izdate čim se uspostave stabilnost i mir, prenela je Al Džazira.

Ormuski moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arapskim morem, predstavlja jednu od najvažnijih svetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa.

Autor: Marija Radić