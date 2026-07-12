Hamneijev savetnik: Ormuz važniji od desetina atomskih bombi

Ormuski moreuz daleko je važniji od posedovanja desetina atomskih bombi, izjavio je danas savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai, preneli su iranski mediji.

“Ovaj strateški prolaz je važniji od desetina atomskih bombi i Islamska Republika Iran će ga štititi”, prenela je novinska agencija ISNA reči Rezaija.

Zapadne zemlje, uključujući SAD, optužuju Iran da nastoji da se opskrbi nuklearnim oružjem, ali Teheran već dugo insistira na tome da je njegov nuklearni program namenjen isključivo mirnodopskim, civilnim svrhama, podseća Al Džazira.

Bivši vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara, početkom 2000-ih godina je verskim dekretom zabranio razvoj nuklearnog oružja.

Iran je ranije danas saopštio da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuski moreuz zbog, kako je naveo, "nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu".

Iranska Uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz navela je u saopštenju da će svi zahtevi za prolazak biti razmotreni u skladu sa rasporedom, a da će neophodne dozvole biti izdate čim se uspostave stabilnost i mir.

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Autor: Marija Radić