TEHERAN DEMANTUJE GLASINE: Spekulacije o Hamneiju su propaganda, ali je bio ranjen u napadu SAD i Izraela!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi

Zvaničnik kabineta vrhovnog verskog vođe Irana, Mohsen Komi, oštro je odbacio spekulacije o kritičnom zdravstvenom stanju ajatolaha Modžtabe Hamneija, nazivajući ih "neprijateljskom propagandom" usmerenom na izazivanje političke nestabilnosti.

Detalji ranjavanja: "Sekunde su ga delile od smrti"

Iako demantuje glasine o bolesti, Komi je po prvi put zvanično potvrdio da je Hamnei bio direktno ugrožen tokom američko-izraelskog napada 28. februara:

Lokacija: Hamnei se nalazio u zgradi koja je bila direktna meta napada i koja je potpuno uništena.

Trenutak udara: Izbegao je najgore jer je izašao u dvorište samo nekoliko minuta pre nego što su projektili pogodili objekat u kojem su poginuli drugi stanari.

Povrede: Komi je potvrdio da je vrhovni vođa tada ranjen, ali nije precizirao težinu povreda.

Politička igra glasinama

Zamenik za međunarodnu komunikaciju ističe da se lažne vesti svesno šire kako bi se isprovocirala reakcija vlasti.

"Naš najvažniji zadatak sada je da mu pomognemo da sačuva život, jer je on sada Božji predstavnik ovde", izjavio je Komi, naglašavajući značaj očuvanja lidera u trenutku kada su tenzije na Bliskom istoku na vrhuncu.

Ovaj demanti dolazi u trenutku kada zapadni mediji i opozicioni kanali poput Iran International-a sve češće izveštavaju o navodnom pogoršanju zdravlja vrhovnog vođe, što zvanični Teheran vidi kao pokušaj destabilizacije režima iznutra.

