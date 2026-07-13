Tramp: Verovatno ćemo kontrolisati Ormuz, države treba da nas plaćaju za to

Sjedinjene Američke Države će najverovatnije preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i obezbeđivati bezbednost plovidbe i za to bi druge države trebalo da nadoknade Vašingtonu troškove, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp

"Zadržaćemo moreuz i verovatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar moreuza. Možda ćemo sebe nazvati anđelom čuvarom moreuza i za to bi trebalo da budemo plaćeni", rekao je Tramp u intervjuu za Foks Njuz.

On je dodao da Sjedinjene Američke Države ne mogu besplatno da obavljaju taj posao, ističući da su zemlje koje imaju korist od bezbednog prolaza bogate i da podržavaju Vašington.

"Čuvaćemo ga i bićemo dobro plaćeni za to", naveo je američki predsednik.

Kako je rekao za Foks Njuz, Sjedinjene Američke Države "preuzimaju" kontrolu nad Ormuskim moreuzom, nakon što je Iran saopštio da je prolaz kroz taj strateški važan plovni put zatvoren zbog, kako je naveo Teheran, neprijateljskih aktivnosti SAD.

"Mi preuzimamo moreuz. Oni nemaju ništa", rekao je Tramp.

Govoreći o odnosima sa Iranom, Tramp je rekao da je prethodni dogovor prekršen.

"Imali smo sporazum. Bio je zaključen, a onda su ga prekršili. Uvek ga prekrše. Imali smo deset sporazuma sa tim ljudima i zato ćemo ih veoma snažno pogoditi", rekao je on.

Američki predsednik je ocenio da je Vašington trebalo da se suoči sa "iranskom pretnjom pre 47 godina".

Tramp je naveo i da su iranski lideri tokom pregovora sa SAD prethodno imali sastanak koji je trajao 11 sati i da je, prema njegovim rečima, "sve bilo dogovoreno", ali da je Teheran kasnije počeo da zahteva izmene.

"Sve je bilo dogovoreno, a onda su počeli da traže promene", rekao je Tramp.

Govoreći o sukobu sa Iranom, američki predsednik je rekao da Iran "dobija udarce" u ratu sa SAD i tvrdio da su iranska mornarica, vazduhoplovstvo i raketne sposobnosti gotovo uništeni.

On je naveo i da su u sukobu stradali "pojedini iranski lideri".

Tramp je tokom vikenda rekao da je prekid vatre sa Iranom "završen", dok su SAD nastavile vazdušne udare na iranske ciljeve.

Iranska uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz saopštila je ranije danas da je prolaz kroz Ormuski moreuz privremeno zatvoren, navodeći kao razlog, kako je rečeno, „nedavne neprijateljske aktivnosti američkih snaga“.

"Zbog nedavnih neprijateljskih aktivnosti američkih snaga, prolazak kroz Ormuski moreuz trenutno nije izvodljiv. Čim se stabilnost i mir ponovo uspostave, svi zahtevi biće razmotreni u skladu sa predviđenim rasporedom, a proces izdavanja dozvola biće nastavljen", navodi se u saopštenju na platformi Iks.

Napominje se da je jedini način za dobijanje dozvole za prolazak putem njihove zvanične internet platforme i pozvala korisnike da prate najnovija obaveštenja.

Autor: Marija Radić