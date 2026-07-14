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En Vidikomb ubijena u 'ciljanom napadu': Najnovije oglašavanje policije za borbu protiv terorizma

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth, Tanjug AP/Matt Keeble/PA via AP ||

En Vidikomb je bila žrtva ciljanog napada, kaže pomoćnik komesara Lorens Tejlor, šef policijske jedinice za borbu protiv terorizma.

On kaže da policija radi na razumevanju planiranja, pripreme i motivacije koja stoji iza napada.

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth

Policija je sprovela "opsežne pretrage" u vezi sa istragom, dodaje on, preneo je Sky News.

On kaže da policija ima dodatni nalog za pritvor osumnjičenog, 28-godišnjeg belca, do sedam dana u skladu sa Zakonom o terorizmu.

Osumnjičeni je pritvoren zbog sumnje da je izvršio, pripremio ili podstaknuo terorističke akte, kao i zbog sumnje da je izvršio ubistvo, dodaje Tejlor.

Foto: Tanjug AP/Matt Keeble/PA via AP

"Objavićemo dodatne informacije kada bude prikladno", kaže on. „Razmislite pre nego što delite dezinformacije".

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#En Vidikomb

#Policija

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#ciljani napad

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