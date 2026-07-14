En Vidikomb ubijena u 'ciljanom napadu': Najnovije oglašavanje policije za borbu protiv terorizma

En Vidikomb je bila žrtva ciljanog napada, kaže pomoćnik komesara Lorens Tejlor, šef policijske jedinice za borbu protiv terorizma.

On kaže da policija radi na razumevanju planiranja, pripreme i motivacije koja stoji iza napada.

Policija je sprovela "opsežne pretrage" u vezi sa istragom, dodaje on, preneo je Sky News.

Counter terror cops say Widdecombe was killed in a 'targeted attack' https://t.co/L1BXaVld49 via @DailyMail — Gail (@HilyHall) 14. јул 2026.

On kaže da policija ima dodatni nalog za pritvor osumnjičenog, 28-godišnjeg belca, do sedam dana u skladu sa Zakonom o terorizmu.

Osumnjičeni je pritvoren zbog sumnje da je izvršio, pripremio ili podstaknuo terorističke akte, kao i zbog sumnje da je izvršio ubistvo, dodaje Tejlor.

"Objavićemo dodatne informacije kada bude prikladno", kaže on. „Razmislite pre nego što delite dezinformacije".

Autor: Marija Radić