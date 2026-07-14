ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU: SAD izvode vazdušne udare na Iran, Teheran uzvratio napadom na američke baze

Američke snage izvode nove vazdušne udare na vojne ciljeve unutar teritorije Irana, javlja američki ABC Njuz. Istovremeno, iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je u znak odmazde gađala dve američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu, uz upozorenje da će nastaviti sa napadima ukoliko se američke akcije nastave.

Pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, ABC Njuz prenosi da američke snage već nekoliko sati izvode vazdušne udare širom Irana. Agencija Rojters dodaje da su udari usmereni na vojne ciljeve radi, kako je navedeno, otklanjanja novonastalih pretnji. Iranska agencija Fars izvestila je da su se u gradu Ahvazu, na jugozapadu zemlje, čule snažne eksplozije.

Napad na baze u Bahreinu i Kuvajtu

Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je izvela direktan odgovor na američke napade. Prema navodima iranske državne agencije IRIB, u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu uništeni su hangari za skladištenje naoružanja. Istovremeno, u bazi Ali al Salem u Kuvajtu pogođene su platforme za raspoređivanje američkih bespilotnih letelica, pri čemu je više dronova uništeno ili oštećeno.

Pretnje blokadom nafte i gasa

IRGC je uputio oštru poruku javnosti, ističući da će „odmazda i kažnjavanje agresora trajati sve dok se nastave zločini Sjedinjenih Američkih Država“. U saopštenju se navodi da će svaki naredni američki napad biti dočekan „novim iznenađujućim odgovorima“.

Posebno zabrinjava upozorenje iranske strane da, dok god SAD budu nastavile neprijateljske aktivnosti u regionu, „ni kap nafte ni gasa neće biti izvezena iz regiona“. Takođe je istaknuto da će ove akcije dodatno odložiti ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, što bi moglo imati dalekosežne posledice po svetsku energetsku stabilnost.



Autor: D.S.