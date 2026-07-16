Veliki dan za Srbiju: Potpisuje se sporazum u sedištu NASA

Republika Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu danas pristupiti sporazumu "Artemis Achords", koji definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima.
Srbiju će na ceremoniji predstavljati ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti SAD.
Ceremoniji će, kako se navodi na sajtu NASA, prisustvovati i zamenik administratora NASA Met Anderson i pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks.
Sporazum Artemis je uspostavljen 2020. godine, tokom prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, kao zajednička inicijativa NASA i Stejt departmenta, uz podršku još sedam država osnivača.
Srbija će biti 69. zemlja koja će pristupiti Sporazumu "Artemis Achords"
Autor: D.B.