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Veliki dan za Srbiju: Potpisuje se sporazum u sedištu NASA

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/NASA via AP ||

Republika Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu danas pristupiti sporazumu "Artemis Achords", koji definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima.

Srbiju će na ceremoniji predstavljati ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti SAD.

Ceremoniji će, kako se navodi na sajtu NASA, prisustvovati i zamenik administratora NASA Met Anderson i pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks.

Sporazum Artemis je uspostavljen 2020. godine, tokom prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, kao zajednička inicijativa NASA i Stejt departmenta, uz podršku još sedam država osnivača.

Srbija će biti 69. zemlja koja će pristupiti Sporazumu "Artemis Achords"

Autor: D.B.

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