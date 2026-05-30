SVE NAUČNA FANTASTIKA, ALI DRŽAVA VODI GLAVNU REČ: NASA presekla – prva baza na Mesecu neće biti privatna!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Neil Armstrong/NASA ||

Šef programa za razvoj lunarne baze NASA-e Karlos Garsija-Galan izjavio je danas da američka svemirska agencija za sada ne razmatra mogućnost da prve misije u okviru izgradnje baze na Mesecu budu u potpunosti privatne.

„Sa naše tačke gledišta o lunarnoj ekonomiji, bilo bi idealno i izuzetno dobro kada bismo odmah uspeli da formiramo tržišno okruženje, takvo u kojem bi industrije funkcionisale samostalno i uvodile inovacije već u ranim fazama. Ali to se neće dogoditi“, rekao je Garsija-Galan, odgovarajući na pitanje agencije RIA Novosti da li će prva lunarna baza biti u potpunosti privatna.

On je objasnio da agencija svakako planira da koristi tržište komercijalnih lansiranja, pošto ono već postoji i brzo se razvija, kao i da postoji mogućnost razvoja komercijalnih usluga u oblasti komunikacija ili izrade lunarnih lendera (sletnih modula).

„Koristićemo tržište i komercijalizaciju kao alat. Naš glavni cilj je da izgradimo bazu i budemo spremni da učinimo sve što je za to potrebno“, zaključio je Garsija-Galan.

Kako izgleda plan za osvajanje Meseca?

NASA je u martu saopštila da će raditi na faznoj izgradnji trajne baze na Mesecu, a ambiciozni plan je podeljen u tri ključne faze:

Prva faza: Dopremanje transporta i uspostavljanje osnovne energetske, naučne i komunikacione infrastrukture.

Druga faza: Izgradnja kompleksa sličnog zemaljskoj nastanjivoj infrastrukturi, uz aktivno učešće stranih svemirskih agencija.

Treća faza: Omogućavanje i realizacija dugotrajnog i održivog boravka ljudi na Mesecu.

Autor: D.S.

