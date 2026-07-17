Nevreme kakvo se retko viđa: Superćelijska oluja pogodila Francusku, ima žrtava

Dve osobe poginule su u jakom nevremenu koje je pogodilo više departmana u Francuskoj, saopštio je danas izvor blizak vlastima.

U mestu Sen Vikturjen u departmanu Gornji Vjen žena je stradala kada je na nju palo drvo, dok je u mestu Dolomije u departmanu Izer muškarac pronađen mrtav u radionici koja je izgorela nakon udara groma, preneo je Figaro.

Zbog oluja i rizika od velikog grada, 30 departmana u centralnoj i istočnoj Francuskoj bilo je stavljeno pod narandžasto upozorenje.

Prema podacima distributera električne energije Enedis, oko 53.000 domaćinstava ostalo je bez struje usled snažnog nevremena.

U Sent Etjenu, u departmanu Loare, superćelijski fenomen nazvan mini tornado sinoć je obarao kamione na auto-putu, čupao drveće iz korena i oštetio krovove.

Kako objašnjavaju francuski meteorolozi na sajtu Meteo Pariz, tornado se razvio u okviru superćelije, vrste izuzetno snažne oluje pospešene susretom veoma tople vazdušne mase i svežijeg vazduha na visini.

Posle te olujne epizode, vatrogasci-spasioci su imali skoro 230 intrervencija u ovom departmanu.

L'autoroute A72 a été coupée au nord de Saint-Etienne ce soir suite au passage de la tornade qui a renversé deux poids-lourds.

Vidéo de TL7. pic.twitter.com/ZOKhP1d1Vo — Keraunos (@KeraunosObs) 16. јул 2026.

Autor: S.M.