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Nevreme kakvo se retko viđa: Superćelijska oluja pogodila Francusku, ima žrtava

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ ||

Dve osobe poginule su u jakom nevremenu koje je pogodilo više departmana u Francuskoj, saopštio je danas izvor blizak vlastima.

U mestu Sen Vikturjen u departmanu Gornji Vjen žena je stradala kada je na nju palo drvo, dok je u mestu Dolomije u departmanu Izer muškarac pronađen mrtav u radionici koja je izgorela nakon udara groma, preneo je Figaro.

Zbog oluja i rizika od velikog grada, 30 departmana u centralnoj i istočnoj Francuskoj bilo je stavljeno pod narandžasto upozorenje.

Prema podacima distributera električne energije Enedis, oko 53.000 domaćinstava ostalo je bez struje usled snažnog nevremena.

U Sent Etjenu, u departmanu Loare, superćelijski fenomen nazvan mini tornado sinoć je obarao kamione na auto-putu, čupao drveće iz korena i oštetio krovove.

Kako objašnjavaju francuski meteorolozi na sajtu Meteo Pariz, tornado se razvio u okviru superćelije, vrste izuzetno snažne oluje pospešene susretom veoma tople vazdušne mase i svežijeg vazduha na visini.

Posle te olujne epizode, vatrogasci-spasioci su imali skoro 230 intrervencija u ovom departmanu.

Autor: S.M.

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