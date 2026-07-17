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Surova realnost na frontu: Direktor CIA-e otkrio da ruski regruti preživljavaju samo 20 minuta zbog ukrajinskih AI dronova

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Carolyn Kaster ||

Novi regruti koje Rusija šalje na prve linije fronta u Ukrajini preživljavaju u proseku svega 20 do 30 minuta pre nego što budu ubijeni ili ranjeni, izjavio je direktor CIA-e Džon Retklif na Samitu o odbrani i inovacijama u Pensilvaniji.

Retklif je objasnio da se podaci američkih obaveštajnih službi podudaraju sa izveštajima iz otvorenih izvora koji detaljno opisuju ove zapanjujuće visoke stope gubitaka.

Ova ekstremna ranjivost ruskih snaga direktna je posledica ubrzanog razvoja i masovnog raspoređivanja jeftinih, visoko specijalizovanih jurišnih dronova opremljenih veštačkom inteligencijom (AI), koje je razvila Ukrajina.

Direktor CIA-e je istakao da je ovladavanje ovim novim tehnologijama poslužilo kao masovni „izjednačivač“ na bojnom polju, omogućavajući asimetričnim snagama da uspešno zadrže brojčano nadmoćnijeg protivnika.

Retklifove opaske dolaze u trenutku kada Sjedinjene Države i njihovi saveznici vode intenzivne razgovore o dodeli dodatnih finansijskih sredstava za proširenje ukrajinskih programa bespilotnih letelica i povećanje njihovog pristupa naprednim AI tehnologijama.

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