Jezivi trenuci u avionu: Uleteli pravo u oluju, grad razbio kokpit, pilot izveo podvig i bezbedno sleteo

Avion kompanije "Er Kairo" sa oko 200 putnika pretrpeo je oštećenja tokom sletanja na aerodrom u Štutgartu nakon što je uleteo u snažno nevreme praćeno gradom, ali je pilot uspeo bezbedno da prizemlji letelicu uprkos razbijenom vetrobranskom staklu kokpita, javljaju nemački mediji.

Avion tipa Erbas A320neo vraćao se sinoć iz egipatskog letovališta Marsa Alam kada je tokom prilaza aerodromu pogođen gradom veličine loptica za stoni tenis, prenosi "Bild."

Zrna leda oštetila su nos aviona i razbila staklo pilotske kabine.

Portparolka aerodroma Štutgart Beate Šlajher potvrdila je da su zbog snažnog nevremena sinoć bili obustavljeni postupci iskrcavanja putnika sa aviona koji su sleteli.

- Zbog nevremena je iskrcavanje putnika iz svih aviona koji su sleteli bilo prekinuto između 17.36 i 18 časova - kazala je ona.

Pilot je uspeo da sleti koristeći samo instrumente, a iz aerodroma su objasnili da prilikom sletanja nije nužno potrebna spoljašnja vidljivost.

- Prilikom sletanja leti se na osnovu instrumenata. Slobodna vidljivost nije obavezno potrebna - rekla je Šlajher.

Avion je trebalo da se u petak uveče vrati sa novim putnicima u Marsa Alam, ali je let otkazan zbog oštećenja.

Putnici su noć proveli u hotelu, a u Egipat su otputovali narednog jutra zamenskim avionom.

Za sada nije poznato kolika je šteta na letelici.

U nosu aviona nalazi se meteorološki radar koji pilotima pruža informacije o padavinama, olujama i promenama vetra, kao i delovi sistema za sletanje.

Autor: S.M.