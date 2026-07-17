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Zastrašujući snimci zemljotresa koji je pogodio Meksiko: Zgrade se uvijaju kao da su od gume

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Fernando Llano ||

Meksiko je danas pogodila serija veoma jakih zemljotresa, od kojih je najjači imao magnitudu od 7,3 stepena Rihtera.

Nakon tog prvog udara usledilo je nekoliko slabijih, među kojima od 6 i 5,3 stepeni rihterove skale.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Meksika, na kojima se može videti kako se zgrade ljuljaju i uvijaju pod udarim ove prirodne sile.

Autor: S.M.

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