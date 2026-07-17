Zastrašujući snimci zemljotresa koji je pogodio Meksiko: Zgrade se uvijaju kao da su od gume

Meksiko je danas pogodila serija veoma jakih zemljotresa, od kojih je najjači imao magnitudu od 7,3 stepena Rihtera.

Nakon tog prvog udara usledilo je nekoliko slabijih, među kojima od 6 i 5,3 stepeni rihterove skale.

BREAKING: 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico Near Puerto Madero pic.twitter.com/Zfu2B0LOpU — Roberto Gil (@RbtGil) 17. јул 2026.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Meksika, na kojima se može videti kako se zgrade ljuljaju i uvijaju pod udarim ove prirodne sile.

BREAKING: 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico Near Puerto Madero pic.twitter.com/Zfu2B0LOpU — Roberto Gil (@RbtGil) 17. јул 2026.

Autor: S.M.