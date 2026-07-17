Zastrašujući snimci zemljotresa koji je pogodio Meksiko: Zgrade se uvijaju kao da su od gume

Meksiko je danas pogodila serija veoma jakih zemljotresa, od kojih je najjači imao magnitudu od 7,3 stepena Rihtera.
🇲🇽 #BREAKING: Terrifying video captures buildings swaying violently as a powerful magnitude 7.4 earthquake struck off Mexico’s Pacific coast.#Mexico #Earthquake #CaughtOnCamera #BreakingNews https://t.co/kvBqpkhQzP pic.twitter.com/8HzZEoMXch— The Globe & News (@TheGlobeNewt) 17. јул 2026.
Nakon tog prvog udara usledilo je nekoliko slabijih, među kojima od 6 i 5,3 stepeni rihterove skale.
BREAKING: 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico Near Puerto Madero pic.twitter.com/Zfu2B0LOpU— Roberto Gil (@RbtGil) 17. јул 2026.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Meksika, na kojima se može videti kako se zgrade ljuljaju i uvijaju pod udarim ove prirodne sile.
BREAKING: 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico Near Puerto Madero pic.twitter.com/Zfu2B0LOpU— Roberto Gil (@RbtGil) 17. јул 2026.
Autor: S.M.