SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO, SALVADOR I GVATEMALU: Sve se ruši, ljudi beže, izdato naređenje za EVAKUACIJU (VIDEO)

Snažan zemljotres pogodio je Meksiko, Gvatemalu i Salvador, što je dovelo do urušavanja starijih objekata i ljuljuanja zgrada. Vlasti su izdale upozorenje na cunami.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio je područje na dubini od oko 10 kilometara.

Snažan potres osetio se širom juga Meksika, Gvatemale i Salvadora, snažno je zatresao zgrade i izazvao strah od mogućeg razornog cunamija.

Američki geološki zavod upozorio je da bi opasni cunami talasi mogli da pogode obalu u radijusu od oko 300 kilometara od epicentra. Meksička meteorološka služba saopštila je da bi talasi visoki do jednog metra mogli da pogode delove obale Meksika i Gvatemale.

Zemljotres je prvobitno procenjen na 7,4 stepena, ali je naknadno korigovan na 7,3. Za sada nema izveštaja o poginulima niti o većoj materijalnoj šteti u Meksiku, Gvatemali i Salvadoru.

Earthquake 7.4 in San Marcos, Guatemala pic.twitter.com/leZkD2p2Fy — Roberto Gil (@RbtGil) 17. јул 2026.

Dramatični snimci potresa

Uznemirujući snimci zabeležili su sirene za uzbunu koje su se oglasile dok se zgrade snažno tresu. Na jednom snimku vidi se kako se visoki satelitski stub silovito ljulja usled podrhtavanja tla.

Drugi video prikazuje višespratnicu koja se njiše levo-desno dok zemljotres potresa grad. Na dramatičnim snimcima vidi se i kako se ogromne količine zemlje i kamenja obrušavaju na prometan put. Odron je podigao velike oblake prašine koji su potpuno zaklonili put.

Još jedan neverovatan snimak prikazuje turiste koji plivaju u velikom bazenu na krovu hotela, dok se voda iznenada pretvara u velike talase, a zgrada se ljulja. U jednoj prodavnici police su popadale na pod, a flaše su letele na sve strane dok je trajalo podrhtavanje.

Evakuacije u Gvatemali i Salvadoru

Snažni potresi osetili su se i u susednim zemljama - Gvatemali i Salvadoru. U Gvatemala Sitiju uplašeni stanovnici istrčali su na ulice tokom saobraćajnog špica dok su se tresle zgrade širom prestonice. Evakuisano je više objekata, uključujući i jednu državnu instituciju.

🌊😨 Earthquake Turns Rooftop Pool Into Chaos in Mexico 🇲🇽⚠️ pic.twitter.com/gCrgRxQJlR — Disaster Zone (@Disaster_X_) 01. јул 2026.

Nacionalna koordinacija za smanjenje rizika od katastrofa Gvatemale (CONRED) saopštila je da nema neposrednih izveštaja o šteti. Ipak, snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju odrone na putevima u zapadnom delu Gvatemale.

Ministarstvo prosvete obustavilo je nastavu u školama u departmanima San Markos, Kecaltenango, Sučitepekes i Retaluleu zbog zemljotresa. U gradu Tapačula, nedaleko od južne granice Meksika, osoblje bolnice evakuisalo je objekat nakon što su se potresi pojačali. Administrativna radnica u državnoj bolnici Alehandra Mendoza izjavila je za AP sledeće:

- Bili smo na drugom spratu kada je počelo da se trese. Mislili smo da će brzo proći, ali je podrhtavanje postajalo sve jače, pa smo svi sišli i organizovano se evakuisali u dvorište ispred bolnice.

Guverner meksičke savezne države Oahaka, Salomon Hara, rekao je da se zemljotres osetio i u gradu Oahaka de Huarez.

🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico's Pacific Coast! 🚨⚠️



A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9 — Disaster Zone (@Disaster_X_) 17. јул 2026.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaumsaopštila je da preliminarni izveštaji ne ukazuju na veću štetu. Meksička ratna mornarica pozvala je građane da se narednih šest sati ne približavaju plažama zbog opasnosti od cunamija.

U pograničnom gradu Sučijate vlasti su nadgledale priobalna područja nakon izdavanja upozorenja na cunami. USGS je zabeležio najmanje pet snažnih naknadnih potresa jačine između 5,1 i 6,0 stepeni.

- Značajan zemljotres, preliminarni podaci - magnituda 7,3 - 48 kilometara jugozapadno od Akiles Serdana u Meksiku - saopštio je USGS.

Podsećanje na tragediju u Venecueli

Najnoviji zemljotres dogodio se samo nekoliko nedelja nakon razornih zemljotresa koji su opustošili delove Venecuele. Tu zemlju su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa, pri čemu je drugi usledio samo 39 sekundi nakon prvog.

Prema dostupnim podacima, poginulo je više od 4.900 ljudi, a očekuje se da će broj žrtava nastaviti da raste. Stotine zgrada je srušeno, a hiljade ljudi zatrpano pod ruševinama.

Kasnije objavljeni satelitski snimci pokazali su da su čitave gradske četvrti pretvorene u ruševine.

Usred katastrofe dogodio se i jedan trenutak nade kada su spasioci u najteže pogođenom priobalnom području La Gvaira iz ruševina izvukli živu bebu.Potresni snimci potom su prikazali muškarca koji je briznuo u plač dok je u naručju držao spaseno dete.

Autor: Marija Radić