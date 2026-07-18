EPSTINOV PAKAO: Bile smo mu robovi, a ne asistentkinje – Ispovest koja ledi krv u žilama!

Žena koja je godinama radila kao jedna od asistentkinja pokojnog američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, pod pseudonimom „Anja“, iznela je za BBC potresne detalje o njegovom sistemu kontrole.

Prema njenim rečima, Epstin je nad ženama uspostavljao dominaciju kroz psihološku manipulaciju, finansijsku zavisnost, izolaciju i direktne pretnje, upravljajući svojim krugom ljudi kao vođa „kulta“.

Od modne karijere do zarobljeništva

Anja navodi da je u Epstinov krug ušla nakon obećanja o pomoći u manekenskoj karijeri, posredstvom agenta za modele Danijela Sijada. Nakon što je stekao njeno poverenje, finansijer je postepeno preuzeo kontrolu nad svim aspektima njenog života:

Finansijska i stambena zavisnost: Asistentkinje su živele u stanovima koje je on kontrolisao i bile su finansijski potpuno zavisne od njega.

Izolacija: Epstin je namerno stvarao nepoverenje među ženama kako bi sprečio formiranje bliskih odnosa i međusobne podrške.

Konstantna dostupnost: Žene su morale da budu na raspolaganju 24 časa dnevno.

Ucenjivanje: Prikupljao je kompromitujući materijal (fotografije i snimke), a primoravao ih je i da pišu pisma zahvalnosti koja su kasnije korišćena kao mehanizam kontrole.

Promena taktike nakon 2008. godine

Anja tvrdi da je Epstin nakon prve osude 2008. godine promenio „taktiku vrbovanja“, fokusirajući se na mlade žene iz Rusije i istočne Evrope koje su tragale za prilikama u svetu mode. Epstin ju je, kako navodi, seksualno zlostavljao godinama, a vršio je i pritisak na njeno telo, uključujući zahtevanje hirurških zahvata (uklanjanje tetovaža) kojim nije bio zadovoljan, što je ostavilo trajne posledice.

Potvrda sistematskog zlostavljanja

Ove navode delimično je potvrdila i Sara Kelen, bivša Epstinova saradnica, koja je ranije svedočila da je finansijer sistematski uništavao sposobnost žena da samostalno donose odluke, čineći ih potpuno zavisnim od sebe.

Džefri Epstin je preminuo 2019. godine u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu maloletnicama radi seksualne eksploatacije. I Anja i Sara Kelen kasnije su dobile odštetu iz fonda za žrtve koji je osnovan nakon Epstinove smrti.

Autor: D.S.