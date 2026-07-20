Cena nafte naglo skočila: Eskalacija sukoba SAD i Irana potresla tržišta

Cena nafte naglo je danas porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pri čemu je severnomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu od 90 dolara za barel, dok su evropski indeksi pali.

Cena nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za oko 2,5 odsto na otvaranju berzi, na više od 90 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta za avgust ojačala oko 2,3 odsto, na 84,38 dolara.

Nemački DAX je pao za 0,24 odsto, francuski CAC 40 za 0,38 odsto, britanski FTSE za 0,18 odsto, a moskovski MOEX za 1,12 odsto.

Investitori strahuju da bi nastavak vojnih operacija mogao ozbiljno da ugrozi isporuke kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte, prenosi CNBC.

Analitičar kompanije Kvantum stratedži Dejvid Roč ocenjuje da bi svetske zalihe nafte da padnu na kritično nizak nivo već u septembru.

Zbog toga očekuje da bi cena Brenta u narednim mesecima mogla da poraste u raspon od 95 do 105 dolara po barelu.

Evropski fjučersi gasa za avgust su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 60,450 evra za megavat-sat.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14469 dolara.

Cena zlata je pala na 4.016,54 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,7912 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Autor: S.M.