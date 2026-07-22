Opljačkana galerija u Luvru se danas ponovo otvara, ali će biti PRAZNA: Eksponati smešteni u trezoru

Galerija "Apolo" pariskog muzeja Luvr, iz koje je prošle godine ukraden krunski nakit vredan 88 miliona evra, ponovo će se otvoriti za javnost u sredu, 22. jula, ali će biti prazna, u njoj neće biti eksponata.

Naime, dragulji neće biti izloženi, a "Apolo" će se vratiti funkciji državne galerije iz 17. veka, rekao je za AFP dobro obavešteni izvor.

"Galerija će se otvoriti u sredu", rekao je izvor, potvrđujući tekst iz "Parizijena", dodajući da će ministarka kulture Katrin Pegar biti prisutna.

Predsednik muzeja Kristof Leribo rekao je u intervjuu za "Parizijen" da su zbirke i dragoceni predmeti koji su ranije bili izloženi uklonjeni.

Podsetimo, u oktobru 2025, pljačkaši prerušeni u građevinske radnike ušli su u galeriju koristeći kamionsku dizalicu. Ukrali su osam krunskih dragulja, koji se i dalje vode kao nestali.

Među opljačkanim komadima nakita bile su tijare, broš, ogrlice i minđuše. Međutim, tokom bekstva ispustili su dragocenu krunu optočenu dragim kamenjem koju je u 19. veku nosila carica Eugenija, supruga Napoleona III.

Nakit koji nije ukraden nalaziće se u sigurnoj sobi trezoru bez prozora, u drugom delu muzeja, rekao je Leribo. Provala u Luvr šokirala je svet i otkrila velike sigurnosne propuste u najposećenijem muzeju na svetu, koji godišnje poseti oko devet miliona ljudi, piše Tportal.hr.

Pljačka je takođe izazvala unutrašnju krizu u Luvru, što je dovelo do smene predsednika. "Sigurnosna pitanja u Luvru bila su poslednjih godina stavljena u drugi plan", izjavila je tada parlamentarna komisija za sigurnost muzeja u Francuskoj.

Autor: Iva Besarabić