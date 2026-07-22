Tramp iz Džordžije poručio: Iran nije spreman da sklopi dogovor, ali vrlo brzo će biti

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas u američkoj saveznoj državi Džordžija da "Iran nije spreman da sklopi dogovor, ali veoma brzo će biti"

Tramp je pred svojim pristalicama u gradu Marijeta rekao da je rat sa Iranom "čarka" i da Iran zapravo želi da sklopi dogovor iako stalno ima nove zahteve, prenosi CBS njuz.

"Ali ja kažem da nisu spremni da sklope dogovor. Jer svaki put kad sklope dogovor, žele da ga promene i sve ostalo. Nisu spremni. Biće spremni veoma brzo", rekao je Tramp.

Predsednik SAD je poručio da Ormuski moreuz nije potreban Americi jer već ima dovoljno nafte.

"Nama ne trebaju moreuzi. Nama ništa ne treba. Nama ne treba Ormuski moreuz, ali to radimo jer moramo, jer ne možemo da dozvolimo da Iran ima nuklearno oružje", rekao je Tramp okupljenim proistalicama.

Prema njegovim rečima SAD su najveći proizvođač nafte na svetu, ali nestabilnost u regionu Persijskog zaliva i dalje utiče na cene nafte, a mnoge druge zemlje se snabdevaju naftom iz Irana ili arapskih država koje u velikoj meri zavise od Ormuskog moreuza.

Autor: Marija Radić