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TRESLO SE TLO: Jak zemljotres pogodio Japan

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Twitter.com ||

Zemljotres magnitude 5,1 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u četvrtak, 23. jul 2026 u 11:22 časova, na području Rjukju ostrva u Japanu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 292 kilometra severoistočno od Okinave.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić

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