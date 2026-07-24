Izjave Marka Rubija u Manili: Odnosi sa Kinom, situacija u Iranu i pripreme za jesenji samit

Američki državni sekretar Marko Rubio obratio se medijima na marginama samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije u Manili, gde je detaljno govorio o ključnim spoljnopolitičkim prioritetima Vašingtona, pripremama za predstojeći jesenji samit sa Kinom, kao i o složenim bezbednosnim krizama na Bliskom istoku.

Otvarajući izlaganje, Rubio se osvrnuo na nedavni devedesetominutni sastanak sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jiejem, istakavši da je primarni cilj ovog susreta bio postizanje čvrste osnove i priprema terena za predstojeću posetu kineskog predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Državama zakazanu za septembar.

Govoreći o odnosima sa Pekingom, američki šef diplomatije naglasio je da su Sjedinjene Države i Kina dve globalne superselete sa presudnim uticajem na svetsku ekonomiju, zbog čega je održavanje otvorene komunikacije apsolutna neophodnost uprkos dubokim i trajnim neslaganjima. Prema njegovim rečima, zadatak savremene diplomatije jeste pažljivo upravljanje ovim razlikama kako one nikada ne bi izmakle kontroli i prerasle u katastrofalni konflikt, po uzoru na hladnodovovske mehanizme komunikacije između Vašingtona i Moskve. Istovremeno, Rubio je ponovio da Vašington oštro odbija da prihvati bilo kakve pokušaje polaganja prava na međunarodne plovne puteve, naglasivši čvrstu posvećenost odbrani slobode plovidbe i ispunjavanju ugovornih obaveza prema regionalnim saveznicima, poput Filipina, uz napomenu da se sa Pekingom paralelno razgovara o konkretnim oblicima saradnje i primeni radnih grupa za trgovinu.

Prelazeći na situaciju na Bliskom istoku, državni sekretar je oštro kritikovao politiku zvaničnog Teherana, istakavši da je iranski režim decenijama unazad ulagao svake raspoložive finansijske resurse u razvoj raketnih arsenala, bespilotnih letelica i sponzorisanje terorističkih grupa umesto u ekonomski razvoj sopstvene države. On je naglasio da Sjedinjene Države aktivno štite slobodnu plovidbu i odlučno neutrališu pretnje u kritičnim pomorskim tesnacima, optužujući Iran da je grubo prekršio nedavno usvojeni memorandum o razumevanju i pokazao neozbiljnost u pregovorima. Zbog toga Vašington ostaje potpuno spreman da iskoristi širok spektar ekonomskih i bezbednosnih opcija ukoliko iranska strana nastavi sa oružanim provokacijama i napadima na međunarodni brodski saobraćaj, dok istovremeno poziva međunarodne partnerce i druge države zavisne od uvoza energenata da pruže aktivniji doprinos u očuvanju regionalne stabilnosti.

Govoreći o globalnoj bezbednosnoj arhitekturi i predstojećim diplomatskim aktivnostima, Rubio je najavio susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, navodeći da će centralne teme razgovora obuhvatiti rat u Ukrajini i istraživanje potencijalnih mogućnosti za konstruktivnu ulogu Sjedinjenih Država u njegovom okončanju. Zaključujući svoje obraćanje, američki sekretar se dotakao i pitanja kontrole naoružanja, istakavši da svaka ozbiljna buduća strategija nuklearnog razoružanja u dvadeset prvom veku mora obuhvatiti i Kinu kao treću globalnu nuklearnu silu, dok je u pogledu unutrašnjih reformi naglasio da je administracija uspela da uspešno racionalizuje i optimizuje rad Saveta za nacionalnu bezbednost kako bi on bio maksimalno posvećen direktnoj koordinaciji spoljnopolitičkih odluka predsednika Sjedinjenih Država.