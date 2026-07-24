Napeti razgovori u Manili: Marko Rubio i Vang Ji traže krhko ekonomsko primirje

Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jiejem na marginama samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili.

Tokom devedeset minuta napetih razgovora, dvojica zvaničnika pokušala su da održe krhko ekonomsko primirje i pripreme teren za predstojeći septembarski samit predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga.

Iako su zvanični trgovinski kanali ostali otvoreni, susret je ogolio duboke geopolitičke tenzije u azijsko-pacifičkom regionu, gde vojna i pomorska dominacija Pekinga nastavlja da stavlja na test strpljenje Vašingtona.Tokom sastanka, američki šef diplomatije izneo je niz oštrih stavova o regionalnim kriznim tačkama. Rubio je otvoreno osudio vojni pritisak koji Kina vrši oko Tajvana, a nedavni napad kineske obalske straže na filipinske mornare okarakterisao je kao „veoma negativan i beskoristan za bilo koga“. Pored toga, upozorio je na zabrinjavajuće pomorske trendove i rastuće trzavice između Kine i Japana.

Uprkos brojnim neslaganjima, Rubio je naglasio važnost održavanja komunikacije, istakavši da bi za Sjedinjene Države i Kinu bilo neoprezno i neodgovorno da nemaju nikakve odnose, s obzirom na ogroman uticaj koji obe ekonomije imaju na globalni ekonomski sistem. Ovaj susret dodatno naglašava dilemu sa kojom se suočava Vašington: dok Peking poziva na očuvanje ekonomske stabilnosti i trgovinske razmene, istovremeno pojačava vojne pritiske na terenu. Dok diplomatski kanali služe kao ventil za sprečavanje direktnog eskalacionog sukoba, ostaje otvoreno pitanje da li će dijalog uspeti da obuzda dugoročne strateške ambicije Pekinga ili Kina ovim potezima samo kupuje vreme za širenje regionalne dominacije.