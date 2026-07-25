Sklonite se u skloništa, opasnost u vazduhu: Rumunima stiglo upozorenje, oboren još jedan dron

Drugi dron oboren je u subotu ujutru u rumunskom vazdušnom prostoru, saopštio je predsednik Rumunije Nikušor Dan. Reč je o letelici koja je presretnuta u blizini mesta Sfantu Georghe u delti Dunava, nedaleko od granice sa Ukrajinom.

Ovo je drugi takav incident u dva uzastopna dana. Dan ranije isti rumunski pilot F-16 oborio je dron koji je ušao u vazdušni prostor Rumunije iznad okruga Buzau.

„Jutros u 8.30 časova još jedan dron oboren je u rumunskom vazdušnom prostoru, 10 kilometara zapadno od mesta Sfantu Georghe (Delta Dunava). Dron je oborio rumunski pilot iz aviona F-16“, napisao je Nikušor Dan na Fejsbuku.

Prema saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane (MApN), vojni radari registrovali su dron u 08.22.

„Dva aviona F-16 Fighting Falcon Rumunskog ratnog vazduhoplovstva, koja su bila na zadatku zaštite vazdušnog prostora, presrela su cilj i sprovela standardne procedure identifikacije i neutralizacije. Dron je bezbedno oboren u nenaseljenom području u blizini granice“, navodi Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je dodalo da je letelicu oborio isti pilot koji je u petak iznad okruga Buzau srušio ruski dron tipa Šahed.

Poslat RO-ALERT stanovnicima Tulče

Stanovnici okruga Tulča u subotu su dobili upozorenje putem sistema RO-ALERT, kojim su obavešteni o mogućem padu objekata iz vazdušnog prostora i pozvani da potraže zaklon.

U poruci se navodi:

„Postoji mogućnost pada objekata iz vazdušnog prostora. Ostanite mirni. Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite. Ako nemate sklonište, ostanite u kući, dalje od prozora i spoljašnjih zidova. Procena trajanja opasnosti je 90 minuta.“

Ovo je drugo upozorenje koje su rumunske vlasti uputile građanima tokom noći između petka i subote.

Autor: A.A.