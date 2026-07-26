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Tramp presekao! Svi su čekali naređenje za NAPAD, a on je doneo odluku koja je iznenadila Pentagon

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je američkoj vojsci da se uzdrži od novih udara na Iran kako bi se omogućilo diplomatsko rešenje sukoba, prenosi Aksios, pozivajući se na obaveštene izvore.

Prema pisanju sajta, tokom prethodnih 13 dana, Tramp je svakodnevno odobravao planove za napade koje je predlagao Pentagon, ali u petak, nakon što je dobio sličan plan, nije odobrio njegovu primenu i naredio je da se uzdrže od novih napada.

Prema izvorima, Tramp želi da pruži više prostora diplomatskim naporima i veruje da je trenutni nivo američkih udara dostigao svoje granice.

Istovremeno, kako navode izvori, američka vojska je i dalje spremna da brzo nastavi operacije ako joj se to naredi i nastavlja da razvija planove za mogući povratak borbenim operacijama velikih razmera.

Foto: Pixabay.com/Pink.rs/Z. Veljković

Ubrzo nakon što je ova odluka doneta, Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da ima mogućnost da nastavi udare ili čak da ih intenzivira kako bi „uništio sve što Iranci imaju“.

Istovremeno, jasno je stavio do znanja da smatra „pametnijom strategijom“ da „sklopi dogovor“ sa Iranom.

„Trenutno pregovaramo sa (Irancima)... Potpuno smo spremni za akciju, ali pregovaramo sa njima“, rekao je Tramp, navodi Aksios.

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Autor: Marija Radić

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