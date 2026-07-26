VELIKA AKCIJA POLICIJE, ČULI CE PUCNJI! Opkoljen napadač koji je autom pokosio gomilu ljudi u Berlinu: Neutralisan je

U berlinskom kvartu Špandau u toku je velika policijska operacija tokom koje je pronađen Abdul Balut (21), napadač koji je ubio jednu i povredio 16 osoba u napadu na povorku ponosa u Berlinu, javlja Bild. Napadač je neutralisan, ali još nije poznato u kakvom je stanju.

Oko 18 časova nekoliko vozila hitne pomoći krenulo je prema jednoj baštenskoj kućici, dok su specijalne jedinice opkolile objekat. Nakon toga je započela operacija u kojoj je napadač opkoljen, navodi nemački medij. Svedoci navode da su se čuli i pucnji.

Potraga širom grada trajala je tokom celog dana. Osumnjičeni je pobegao sa mesta događaja pešice nakon što se automobilom zaleteo u masu. Policija je ranije saopštila da je identifikovala napadača, navodeći da je poznat vlastima i da je povezan sa islamističkim krugovima u Berlinu.

Od 16 povređenih osoba, osam je zadobilo teške telesne povrede, dok su tri osobe u životnoj opasnosti. Nekoliko osoba zadobilo je ubodne rane.

Autor: D.B.