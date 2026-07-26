TERORISTA JE UBIJEN! Policija neutralisala napadača koji je autom pokosio gomilu ljudi u Berlinu

Prema pisanju Bilda, Abdul Balut (21), osumnjičeni za napad na Paradu ponosa u Berlinu, preminuo je nakon razmene vatre sa policijom.

Kako navodi nemački list, policija ga je locirala u jednoj baštenskoj kućici u berlinskoj četvrti Špandau, gde je tokom akcije došlo do pucnjave.

Prema istim navodima, policajci su bili napadnuti, nakon čega su uzvratili vatru. Napadač je tom prilikom usmrćen.

"Zahvalna sam bezbednosnim službama što je napadač tako brzo pronađen. To je izuzetan uspeh", izjavila je jedna berlinska zvaničnica, koja se trenutno nalazi na sastanku sa policijom, prenosi Bild.

Autor: Iva Besarabić