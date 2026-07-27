SAD jačaju diplomatiju i pritisak na Bliskom istoku: Majk Volc o nuklearnom sporazumu sa Saudijskom Arabijom i blokadi Irana

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc izneo je ključne detalje o novim koracima američke spoljne politike na Bliskom istoku, osvrnuvši se na planirani civilni nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, kao i na nastavak vojnog i ekonomskog pritiska na režim u Teheranu.

Govoreći o potencijalnoj nuklearnoj saradnji sa Rijadom, Volc je naglasio da je reč isključivo o mirnodopskoj, civilnoj upotrebi nuklearne energije, po uzoru na okvirni sporazum koji Sjedinjene Američke Države već više od jedne decenije primenjuju u saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. On je podvukao da sporazum ne predviđa prenos tehnologije za obogaćivanje uranijuma Saudijskoj Arabiji i da će se bilo kakvo obogaćivanje goriva obavljati na teritoriji SAD. Prema njegovim rečima, strateški cilj Vašingtona jeste da ponudi američke reaktore i tehnologiju partnerima koji su do sada kupovali opremu od Rusije i Kine, uz obezbeđivanje punog međunarodnog inspekcijskog nadzora.

Uporedo sa diplomatijom u Zalivu, ambasador Volc je u gostovanju na televiziji Foks njuz ukazao na situaciju u Iranu, istakavši da se tamošnji režim suočava sa sve većim unutrašnjim pritiskom dok ekonomija i vojne snage te zemlje trpe ozbiljne posledice.

Volc je potvrdio da pomorska blokada u Hormuskom tjesnacu ostaje na snazi, čime se nastavlja poluga pritiska na Teheran dok predsednik Donald Tramp paralelno razmatra diplomatske napore i vojne opcije.