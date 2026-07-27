Makron pozvao vatrogasce u Bordou da nikada ne odustanu

Francuski predesdnik Emanuel Makron zahvalio se danas vatrogascima, vojnicima i pripadnicima civilnih službi koji su pomagali u gašenju šumskih požara u francuskoj pokrajini Žirondi i pozvao ih da "ne odustaju".

Tokom posete Centru za vatrogasne i spasilačke operacije (Codis) u Bordou, Makron je izrazio zahvalnost i zdravstvenim radnicima, volonterima, kao i evropskim zemljama, prenosi BFMTV.

"Znam da je život težak, da postoji anksioznost, izgubljeni su usevi i da je gorivo skupo", rekao je Makron, i pohvalio "lanas solidarnosti građana".

On je izrazio saučešće porodicama dvojice vatrogasaca koji su poginuli prošle sedmice tokom gašenja požara.

"Naredne nedelje će biti teške i moramo istrajati u ovom neviđenom požaru", rekao je Makron.

Dodao je da će biti potrebno ponovo zasaditi i obnoviti šume.

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u požaru je do sada izgorelo rastinje na oko 42.000 hektara zemljišta, a 220.000 ljudi je evakuisano.

Francuske vlasti su ocenile da je reč o požaru vanrednih razmera čije je širenje i dalje nepredvidivo, i koji sada ugrožava okolinu Bordoa.

Ni požari u drugim delovima zemlje - u Gornjoj Korzici, Varu, Visokim Alpima i Landu još nisu ugašeni.

Autor: A.A.