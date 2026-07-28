OSTAJU U PRITVORU: Ročište za odluku o izručenju braće Tejt za dve nedelje

Britansko-američki influenseri optuženi za više krivičnih dela poput silovanja i trgovine ljudima, braća Endru i Tristan Tejt, ostaće u pritvoru u Majamiju još najmanje dve nedelje do sledećeg ročišta u okviru postupka ekstradicije u Veliku Britaniju, saopštila je američki savezni sudija Loren Luis.

Ona je novo ročište zakazala za 13. avgust, kada bi trebalo da bude odlučeno da li će ostati u pritvoru u Majamiju, ili će im biti određena ekstradicija u Veliku Britaniju, prenosi NBC njuz.

Advokat braće Tejt, Džozef Mekbrajd, rekao je da se oni protive ekstradiciji, ističući da su "Endru i Tristan" nevini i da "nikada nisu učinili ništa loše".

Ocenio je da je pokušaj ekstradicije politički motivisan i ocenio da se slučaj odnosi na odluku bivšeg britanskog premijera Kira Starmera da se povuče, iako nije izneo nikakve detalje.

Uprkos tome što se braća Tejt pozivaju na povezanost sa ameirčkim predsednikom Donaldom Trampom i članovima njegove porodice poput Trampovog sina Barona, Bela kuća će dozvoliti proces ekstradicije, u slučaju da tako odluči sud.

Prema američkim medijima, ni sam Tramp neće blokirati izručenje braće Tejt.

Neimenovani izvor rekao je da je osoblje Bele kuće bilo iznenađeno odlukom američkog Ministarstva pravde da izda naloge za hapšenje.

"Stav je da nismo uhapsili demokrate koji su ukrali izbore, niti ljude povezane sa Epstinom, ali ćemo predati američke državljane Velikoj Britaniji. (Američki državni sekretar Marko) Rubio nije znao za to, Tramp nije znao za to, (vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Tod) Blanš nije znao za to", rekao je taj izvor.

Endru Tejt je u više navrata tvrdio da je blizak porodici Tramp i da je u kontaktu sa sinom američkog predsednika, Baronom.

Pre nego što su uhapšeni 18. jula u Majamiju, braća Tejt provela su nekoliko dana u Vašingtonu gde je ih ugostio neimenovani Trampov izaslanik, a viđeni su i hodnicima Kapitol Hila.

Endru i Tristan Tejt uhapšeni su u subotu u Majamiju, po više optužbi britanskog pravosuđa.

Advokat braće, Džozef Mekbrajd, koji je prethodno branio Trampove pristalice optužene za pobunu 6. januara 2021, rekao je da su Tejtovi smešteni u zatvorske samice nakon što su uhapšeni.

Protiv Endrua Tejta su u Velikoj Britaniji podignute 42 optužnice, među kojima sedam za silovanje, tri za umešanost u seksualnu eksploataciju, tri za nanošenje fizičkih povreda i 19 optužnica zbog nepriličnih fotografija dece i ekstremnih pornografskih slika.

Protiv Tristana Velika Britanija je podigla 17 optužnica, među kojima su dve za silovanje, jedna za seksualni napad i tri za umešanost u trgovinu ljudima.

Britansko Krunsko tužilaštvo (CPS) saopštilo je da će podići dodatne optužnice protiv braće nakon što je identifikovalo još četiri navodne žrtve, a koje se zasnivaju na dokazima koje je sakupila policija Bedfordšira.

Dvojica braće negirala su optužbe za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima, tvrdeći da su nasilne i mizogine izjave izvučene iz konteksta ili da su zamišljene kao šale.

Njima dvojici nije određena kaucija, a u narednim nedeljama biće razmotreno da li su ispunjeni uslovi za izručenje Velikoj Britaniji, dok će konačnu odluku o tome doneti američki državni sekretar Marko Rubio.

Odvojeno, protiv braće Tejt u Rumuniji su i dalje na snazi optužnice i krivične istrage za trgovinu ljudima, trgovinu maloletnicama, formiranje kriminalne grupe i pranje novca.

Autor: Marija Radić